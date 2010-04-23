30 медработников получили сегодня ключи от новых квартир в Буда-Кошелево

Правда, многие из них поселятся здесь только через пару месяцев — после распределения.

Жилье для врачей, надеются в регионе, поможет полностью укомплектовать специалистами штат местной районной больницы.

Галина Ивановна — медсестра-анестезиолог с 20-тилетним стажем. Всю жизнь проработала в Буда-Кошелевской больнице. Вдвоем с сыном уже четыре года по съемным квартирам. Теперь же в руках ключи от своего жилья.

Крепкие стены и светлые окна нового дома — как оздоровительная инъекция для всей отрасли здравоохранения района. 36 квартир решат жилищный вопрос не только для работников центральной районной больницы, но и для работников «Фармации» и Санэпидемстанции.

До недавнего времени нехватка медперсонала в Буда-Кошелевском районе была самой больной темой. Молодые специалисты, отработав положенный срок после распределения, без сожаления покидали больницу. Сегодня ситуация изменилась.

Олег Кистень, главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы:

Когда начали строить общежитие, к нам распределили 8 молодых специалистов. В этом году 14 молодых специалистов — врачей и 12 специалистов со средним медицинским образованием. Все они будут обеспечены квартирами.

Валентин Литовка и Александр Макеев — пока студенты. А в будущем — хирурги Буда-Кошелевской больницы. До окончания ВУЗа у молодых людей остался всего один шаг. Но сегодня они уже точно знают: первое место работы их не разочарует.

Валентин Литовка, студент Гомельского Медицинского университета:

Вопрос с жильем для молодых специалистов очень актуален. Созданные здесь условия позволят нам сделать первые шаги в профессии уверенно.

Еще один плюс: от места жительства до места работы у буда-кошелевских врачей теперь всего каких-то 20 метров — общежитие расположено рядом с корпусами районной больницы. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 6 миллиардов рублей.

Александр Добриян, Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.