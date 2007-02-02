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24-я минская поликлиника переехала в медсанчасть завода Вавилова

02 февраля 2007 14:46
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Известная в простонародье как "водительская", 24-я минская поликлиника уже работает в новом здании. Адресом, который отныне будет знать каждый минский водитель, стала улица Филимонова, медсанчасть завода Вавилова. Именно здесь на одном из этажей здания ведут прием специалисты 24-ой поликлиники. Также планируется в течение ближайшего времени закончить ремонт еще на двух этажах и расширить штат медицинских работников. Просторные коридоры, светлые кабинеты и минимум очередей - то, к чему так долго стремилось руководство поликлиники.
# Здоровье

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