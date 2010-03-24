24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом

В нынешнем году его лозунг — «Борьба продолжается».

По традиции в Беларуси пройдет республиканская профилактическая акция «Белая ромашка».

На центральные площади более чем 30 городов страны вывезут передвижные пульмосканы. Желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете каждую секунду один человек инфицируется туберкулезом, каждые 4 секунды — заболевает и каждые 10 секунд — умирает.

Беларусь достигла высоких результатов в борьбе с туберкулезом. За последние 5 лет показатель заболеваемости уменьшился. В полтора раза снизилась и смертность от этого недуга.

С 2007 года Программа развития ООН совместно с ВОЗ и Минздравом реализует в Беларуси грант Глобального фонда. В его рамках проведена реорганизация лабораторных служб.

Валентин Русович, координатор программ по туберкулезу в Беларуси Всемирной организации здравоохранения:

Сегодня никто не застрахован от заболеваемости туберкулезом. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска — малообеспеченных и граждан, ведущих асоциальный образ жизни.