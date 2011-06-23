Жена бросила афганца-инвалида

Николай Кожемяченко с детства мечтал стать врачом. Но после того, как в руках Николая появился заветный диплом Гродненского мединститута, судьба сделала крутой вираж. Призванный из запаса старший лейтенант медицинской службы Кожемяченко был отправлен в Афганистан.

В конце апреля 1984 года началась большая армейская операция по освобождению Пандшерского ущелья. Батальону Николая предстояло овладеть высотой 3105 метров над землей. С этой нелегкой задачей артиллеристы справились без единой потери. Бойцы начали обустраивать место для ночлега, как внезапно раздался взрыв.

Николай Кожемяченко:

Ко мне инструктор подошел. Я говорю: «Пошли, нам работа, кто-то взорвался». Мы пошли. Солдат один лежал с оторванной ногой, второй – с разбитой рукой.

Николай бросился бинтовать рваные раны. Врач не подозревал, что в шаге от него затаилась еще одна мина.

Николай Кожемяченко:

Помню, как летел вверх, как падал вниз, попал в Баграм. Все так складывалось, чтобы я, наверное, остался жить. Взорвался я в 16 часов, в 17 уже был на операционном столе. Если бы произошла задержка хотя бы на полчаса, я бы остался в Афганистане.

Операция длилась 13 часов. Молодой врач проснулся инвалидом, без правой руки и правой ноги. На левой руке остался один палец. Мысли о том, как жить дальше, не давали покоя. А дома его ждали жена и двое детей. Правда, супруга Николая не смогла разделить его горе и, не выдержав трудностей, ушла.

Николай Кожемяченко:

Нашлась женщина, которая согласилась со мной жить – это Настя. Мы стали жить в этой однокомнатной квартире, где сейчас живем.

Анастасия поддержала Николая, стала заботиться о нем, родила ему двух сыновей и сейчас у них полноценная, счастливая семья. Николай не отказался от своего призвания, он по-прежнему работает в области медицины, он – врач-статистик. Но в жизни не всё складывается гладко.

Николай Кожемяченко:

В 2011 году нам предложили строительство трехкомнатной квартиры. Я думал, что мне положен льготный кредит, положена субсидия. Получилось, что в январе мы продали ту квартиру, где жили с бывшей женой. Стоимость этой квартиры добавили к моему совокупному доходу и сказали: «Тебе ничего не положено, ты богатый человек».

Деньги, полученные после продажи квартиры, Николай отдал детям от первого брака. Сейчас у него другая семья, двое детей, с которыми приходится тесниться в однокомнатной квартире жены.

Александр Татаркин, начальник отдела жилищной политики администрации центрального района:

Согласно законодательству, право на получение государственной поддержки в виде льготных кредитов или одноразовых субсидий имеют малообеспеченные трудоспособные граждане, а также граждане, которые имеют право на получение жилья вне очереди.

Малообеспеченными трудоспособными считаются те граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превосходит трехкратного среднемесячного минимального потребительского бюджета. На сегодня это 1 574 310 рублей на каждого члена семьи.

Право на получение социального жилья вне очереди имеют дети-сироты, лица, болеющие активной формой туберкулеза, участники ВОВ, инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий на территории других государств.

Вопросы предоставления льготного кредита на строительство жилья обсуждаются на заседаниях администрации районов. Герой нашего сюжета расстроился преждевременно, ведь, как нам сообщили в администрации Центрального района, решение о внесении Николая в списки льготного кредитования пока не принималось.

Александр Татаркин:

Кожемяченко Н. П. имеет право на получение социального жилья вне очереди, вопрос о предоставлении ему льготного кредита может быть рассмотрен без отнесения его к категории малообеспеченных трудоспособных граждан, то есть без учета уровня его доходов.

Сейчас Николаю остается дождаться решения городских властей. Наш герой убежден: не бывает безвыходных ситуаций, тем более, когда рядом с тобой семья, которая любит тебя таким, какой ты есть.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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