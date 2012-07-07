Законопроект о создании реестра запрещенных сайтов принят в России, все сайты промаркируют

Новости России. Госдума приняла законопроект о создании единого реестра доменов и сайтов с запрещенной к распространению информацией. В первую очередь, речь идет о сайтах содержащих детское порно, инструкции по суицидам и пропаганду наркотиков. Государство также будет следить и за другим противоправным контентом в Интернете, таким как пропаганда войны или разжигание межнациональной розни. Теперь без решения суда можно будет закрывать сайты, распространяющие детскую порнографию, а также содержащие информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к суициду.

Законопроект, предполагающий создание списков интернет-сайтов с так называемым противоправным контентом, был внесен в Думу в начале июня представителями всех четырех думских фракций, передаёт РИА «Новости».

Согласно законопроекту, надзирающий орган, которым, как ожидается, станет Роскомнадзор, возложит на некоммерческую организацию обязанности по мониторингу сайтов с противоправной информацией. После обнаружения таких сайтов и страниц НКО будет передавать эти сведения в Роскомнадзор, который, в свою очередь, должен предупредить владельца интернет-ресурса о нарушении нелегального контента, сообщает сайт ctv.by.

Единый реестр будет создаваться с ноября 2012 года. В документе четко прописано, что можно делать в досудебном порядке, а что - только по решению суда. Сайты и страницы не будут попадать в реестр автоматически. Роскомнадзор должен предупредить владельца интернет-ресурса об обнаружении нелегального контента. Если в течение суток тот не отреагирует и не удалит материал, это должен будет сделать хостинг-провайдер. Если он также бездействует, страница попадает в черные списки. Решение о включении в реестр можно будет обжаловать в суде в течение трех месяцев.

Документ также вводит обязательную маркировку по возрастным категориям веб-сайтов.