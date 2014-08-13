Законопроект «О борьбе с коррупцией» вынесен на общественное обсуждение

Новости Беларуси. В Беларуси активно обсуждают законопроект «О борьбе с коррупцией». В его разработке может поучаствовать фактически каждый. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В предварительной версии законопроекта указаны основополагающие моменты по борьбе с коррупцией.

Если закон вступит в силу, то госслужащие, а также их родственники будут отчитываться о приобретенной недвижимости, автомобилях и драгоценностях. А не чистые на руку чиновники рискуют остаться без работы и в будущем без пенсии.

В то же время специалисты полагают, что в разработке закона должны участвовать руководители предприятий и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Гаврильчик, заместитель начальника отдела главного управления процессуального контроля Следственного комитета Республики Беларусь:

К этой работе нужно активно привлекать и руководителей Министерств, ведомств, концернов, поскольку на сегодняшний день, к сожалению, ими не выстроено четкой какой-то системы, какого-то барьера, препятствующего совершению коррупционных преступлений. Грамотный руководитель у себя на месте способен высчитать какие-то слабые места, пробелы и те самые коррупционные риски. И путем принятия каких-то организационных мер минимизировать их влияние.

Обсуждение будущего законопроекта идет и посредством Интернет-ресурсов. Коррупция – резонансная тема. В подтверждение этому — несколько десятков комментариев, оставленных на сайте газеты «Сб.Беларусь сегодня». Там можно ознакомиться с электронной версией законопроекта, а также оставить свои замечания и рекомендации. Большинство пользователей выступают за ужесточение мер в случае нарушения закона, а также считают, что из-за коррупции для простых граждан двери многих кабинетов закрыты.

Пользователь Роман:

Закон в правильном направлении. Но что касается госслужбы, то здесь надо вводить конкурсы на замещение вакантных должностей в горисполкомах, райисполкомах и облисполкомах, чтоб туда не протаскивали своих родственников, знакомых и друзей по блату.

Пользователь Leonid, Gr.:

Кандидаты и чиновники должны время от времени проходить тест на профпригодность. Пусть независимая комиссия, в числе которой будут и высококвалифицированные психологи и эксперты в области управления, скажет свое веское слово: а можно ли и дальше доверять этому человеку руководство большим коллективом, денежные и материальные средства и т.п.

Пользователь Неравнодушный:

Нужно, чтобы госслужащие, а также руководители, заместители, главные бухгалтеры не только декларировали свои доходы, но и сведения о доходах размещали на сайтах налоговой инспекции, прокуратуры и др. Должен быть общественный контроль, чтобы рядовые граждане могли знать, за какие средства тот или иной чиновник или руководитель предприятия построил коттедж или купил дорогой автомобиль? Позволяют ли ему задекларированные доходы делать дорогие покупки?