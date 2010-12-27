Законно ли, когда ночной клуб отказывает во входе?

Игнат Сидорчик с девушкой решили провести время в ночном клубе, однако администрация отказала им в посещении. Законно ли это?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В данной ситуации клуб нарушает действующее законодательство. В частности, Гражданский кодекс предусматривает для аналогичных заведений, поскольку это публичный договор, для любого гражданина размещать информацию об основных условиях договора на видном месте.

В данном случае можно обращаться в органы, контролирующие деятельность клубов и объектов общественного питания, чтобы было вынесено предписание по устранению недостатков.

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