Закон о борьбе с коррупцией подписал 17 июля Президент Беларуси

Новости Беларуси. Закон о борьбе с коррупцией подписал 17 июля Президент. В документе прописаны ограничения для должностных лиц, а также определен порядок декларирования доходов и имущества.

В частности, на руководящие должности не могут претендовать лица, уволенные по дискредитирующим обстоятельствам, а также те, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление или использовал свое служебное положение.

Помимо прочего их лишат и права на пенсию за выслугу лет и предоставят только выплаты по возрасту. Законом также дает зеленый свет для некоторых инициатив граждан, поступивших во время обсуждения документа. В частности, вводится институт общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.