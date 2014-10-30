Заказанная дипломная работа написана не на ту тему: что делать в такой ситуации?

Минчанка задает вопрос:

Я заказала дипломную работу в агентстве. Оплатила всю сумму. Мне прислали работу, но при проверке выяснилось, что работа не соответствует теме. Данное агентство переделывать работу отказывается и деньги не возвращает. Имеется лицензия. Что делать в таком случае?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации, если вы считаете, что работа выполнена некачественно, вы имеете полное право предъявить исполнителю претензию. Соответственно, свою претензию необходимо отправить заказным письмом с уведомлением через почту. Если в течение 7 дней ваши требования удовлетворены не будут, то вы имеете полное право обращаться с исковым заявлением в суд. Дополнительно можете заявлять требование о компенсации морального вреда, а также неустойку за каждый день просрочки до удовлетворения ваших требований в размере 1% от стоимости услуги. При этом вам необходимо предоставить доказательства, которые говорили бы о том, что исполнитель выполнил свои услуги некачественно.