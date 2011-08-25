За 2011 год, как минимум, четыре беременные белоруски потеряли детей во время отдыха за границей

Эта грустная история началась вполне банально. Семья из трех человек: мама, папа и маленькая дочь отправились на двухнедельный отдых в солнечную Турцию. Ничто не предвещало беды, но она уже топталась у порога...

Море, пальмы, горы, песок. Казалось, счастью не было предела. Но к концу второй недели молодая женщина почувствовала себя плохо.

Алеся Немиро:

На тот момент я была беременна, срок составлял где-то 5-6 недель. И 3 июля у меня открылось кровотечение с сильными болями в животе. И после чего муж, взяв страховку, начал обращаться в ассистирующую компанию в Турции.

Но в страховой компании был получен отказ, так как случай не страховой. К врачу Алеся попала только на следующий день, когда обратилась в туристическую компанию с криком о помощи. Девушка уже истекала кровью. Только с помощью турагентства удалось доказать, что случай страховой и есть угроза жизни.

Алеся Немиро:

Нас отправили в госпиталь и даже не спросили, какое у меня состояние и измерив температуру поставили две капельницы. Под ними я пролежала более двух часов. После чего по анализу крови из вены они определили, что я беременна и в переполохе прибежали, начали эти отключать капельницы и делать УЗИ.

Почему так засуетились турецкие медики, непонятно. Неужели они не знали, что девушка беременна?

Алеся Немиро:

Мы пытались показать на пальцах, но английский знаем плохо, муж уже показывал, уже и рисовал. Есть бумажка, где он рисовал животик, показывал недели.

Тем не менее, УЗИ показало, что произошел выкидыш. И тут уже возникает масса вопросов без ответов. Почему так произошло? Почему никто не посоветовал будущей маме воздержаться от путешествия?

Светлана Лучко, врач акушер-гинеколог ГУ РНПЦ «Мать и дитя»:

Акушеры-гинекологи не рекомендуют женщинам на малых сроках беременности не рекомендуют отдых в тех странах, которые связаны с длительностью перелета в жарких странах, в связи с тем, что высок риск потери беременности.

Другой, вполне закономерный вопрос: почему страховая компания при первом обращении не оказала хотя бы минимальную помощь? Ведь не исключено, что если бы девушку осмотрели, ситуация могла бы закончится совсем по-другому.

Алеся Немиро:

Можно было бы спасти ребенка и, естественно, мы бы за это заплатили.

Наталья Хомич, советник генерального директора СБА ЗАСО «Купала»:

На основании тех данных, которые дал муж, не смогла сделать вывод о том, что данное состояние было на самом деле критическим и требовало неотложной медицинской помощи и угрожало жизни застрахованной.

И действительно, согласно правилам страхования фирмы «Купала», где была застрахована Алеся Немиро, патология беременности не покрывается страховкой. А вот самопроизвольный выкидыш, угрожающий жизни, является страховым случаем. Как можно со слов определить эту грань? Ведь попади Алеся к врачам на день позже, мог бы наступить страховой случай, связанный со смертью.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

В данной ситуации, возможно, было бы правильно провести хотя бы первичный медосмотр и получить хотя бы заключение врача.

К тому ж, как оказалось, Алеся не одинока в своей беде. И клиенты «Купалы» уже попадали в такие же ситуации.

Наталья Хомич:

За 2011 год у нас зафиксировано 4 таких случая, когда застрахованные находились на отдыхе, в странах с жарким климатом. К сожалению, ни в одном из этих случаев не удалось спасти ребенка.

Чтобы добиться правды по приезду в Минск Алеся с мужем написали жалобу в страховое агентство. В ответе «Купала» пишет: «Однако по непонятным причинам, клиника в тот же день выписала Вас, не оказав надлежащую медицинскую помощь и не поставив в известность ассистирующую компанию». Почему страховая компания не приложила усилий, чтобы выяснить эти непонятные причины?

Олег Проценко:

Необходимо с данным вопросом повторно обратиться в страховую компанию и потребовать разъяснений, а также, если потерпевшая пожелает обратиться в государственный орган, контролирующий деятельность страховой компании, также необходимо на нем было бы сделать акцент.

Возможно ответ «Купалы» и Министерства финансов прольет хоть какой-то свет на ситуацию.

Олег Проценко:

Если потерпевшая считает, что данная организация была неправа, у нее есть безусловное право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением, допустим, материальной компенсацией морального вреда.

Чтобы выяснить, кто допустил непоправимую оплошность в этой ситуации, необходимы долгие судебные разбирательства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Придется провести не одну медицинскую экспертизу. И это еще не факт, что суд по прошествии времени сможет придти к единому решению. Вот только кто бы ни был виноват, не родившегося малыша уже не спасти.



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