Выписать собственника нельзя

За нарушение ответит только виновный

<STRONG>Недавно ЖЭС в объявлении, вывешенном у входа в подъезд, призвало не выбрасывать в канализацию бытовые очистки, тряпки и другие предметы. А затем предупредило: "В случае систематического засорения канализации, жильцы всех квартир будут привлечены к административной ответственности". Законно ли наказание всех жильцов? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Статьёй 21.16 Кодекса <Об административных правонарушениях> предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома, конструктивных элементов и инженерных систем либо самовольное переоборудование или перепланировка жилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания. <BR><BR>Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике Беларусь (Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 07.12.1999 г. № 177) определены обязанности пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений как жилищно-эксплуатационной службой, так и собственниками, нанимателями жилого помещения. <BR><BR>К обязанностям нанимателей и собственников по соблюдению вышеуказанных правил относится также обязанность обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях сохранность конструктивных элементов и инженерных систем (п. 6.1 Правил). Канализационное оборудование также относится к инженерным системам. Следовательно, привлечение физических лиц к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за несоблюдение правил пользования канализацией, в частности, санитарным узлом, возможно. <BR><BR>Однако это не значит, что в случае засорения канализации ответственность будут нести все жильцы дома. В данной ситуации к ответственности должно быть привлечено то физическое лицо, которое виновно в засорении. <BR><BR>Как причина, по которой была повреждена инженерная система, так и физическое лицо, допустившее нарушение Правил пользования жилым помещением, приведшим к данному повреждению, должны устанавливаться работниками жилищно-эксплуатационной службы. И только при наличии вышеназванных обстоятельств, виновный может быть привлечён к административной ответственности. <BR><BR>Кроме того, в данной ситуации не требуется наличия систематического засорения канализации. Для привлечения физического лица к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях достаточно установления единичного нарушения Правил пользования жилыми помещениями.