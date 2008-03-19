Прямой эфир

Выписать собственника нельзя

19 марта 2008 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мой сын не живет со мной в квартире (кооператив, который получали на семью) с 1992 года, хотя до сих пор прописан здесь. Могу ли я выписать сына без его согласия?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Если на момент приватизации сын обладал долей в недвижимости, то по закону выписать его нельзя: доля недвижимости продолжает оставаться его собственностью. В противном случае такой вопрос нужно решать в судебном порядке.
# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
19 марта 2008 11:02

За нарушение ответит только виновный

19 марта 2008 11:00

Как начислят пенсию?

19 марта 2008 10:58

Уйти на пенсию на год раньше можно