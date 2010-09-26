Виноват ли хозяин жеребенка, если тот укусил ребенка?

Эта история произошла в бывшей деревне Цна — сейчас это территория одного из районов Минска. На лугу паслись лошадь и жеребенок. Видимо, жеребенку стало скучно, и он стал приставать к прохожим. А девочку-подростка укусил за руку.

Марина Дубатовка:

23 августа мы с подругой шли с озера по дороге. Видим, перед нами идет мама с коляской, и к ним, к ребенку пристает конь. Увидев нас, он переключился на нас. Сначала легонько щипал за волосы, за одежду, а потом укусил за руку. Очень больно было. Хорошо, что шел мужчина. Я сказала ему: «Помогите, пожалуйста! Отгоните коня!» Он отогнал его, и конь побежал на поле. Я пошла домой. Рана уже зажила почти.

Врачи успокоили родителей: случай бешенства точно исключен. Рана неопасна, а ребенок больше напуган.

Андрей Дубатовка, отец Марины:

Кобыла-то на привязи. Видимо, рассчитывали, что жеребенок не будет далеко от матери отходить. Но он уже подрос, ему хочется познавать мир, и он бесконтрольно гуляет.

Правда, хозяина лошади чересчур уж резвое поведение жеребенка сильно не волнует.

Марина Дубатовка:

Встретила хозяина коня и сказала ему: «Меня укусил ваш жеребенок...». Так он ответил: «Ты потопай, похлопай, он и не будет тебя трогать».

Отец Марины сразу после случившегося обратился в милицию.

Галина Цвирко, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Советского РУВД г. Минска:

В ходе разбирательства было установлено, что в действиях хозяина лошади отсутствует состав какого-либо административного правонарушения, предусмотренного Административным Кодексом Республики Беларусь в связи с тем, что в данном Кодексе отсутствует соответствующая статья. В Кодексе есть статья 15.47, которая предусматривает нарушение правил содержания собак, кошек и/или хищных животных. Так как лошадь не относится ни к одной из этих категорий, мы не предусматриваем здесь никакого административного правонарушения и, соответственно, привлечь к административной ответственности хозяина лошади мы не можем.

Мы попытались выяснить, есть ли у нас законодательный акт, который бы регулировал правила содержания лошадей. Как правило, жеребенка не принято привязывать, в отличие от большой лошади, когда они пасутся вместе. Но это, можно сказать, общепринятая практика. Где это прописано — никто не знает.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

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