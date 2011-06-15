Вернут ли деньги за щенка пуделя, если у пса проявился врожденный дефект?

Виктор Ледин: Решили искать собачку, купил газету, в газете объявление: продаются пудели. Нашел пудель, позвонил, пришел. Она приносит вот такой вот комочек, вот видите такой вот комочек, носик, губки. Ну собачка как собачка, мне понравилась.

Виктору Васильевичу было обещано, что из комочка вырастет породистый титулованный пес. Обещания не были голословными, ведь у щенка весьма именитые родители с родословной, кубками и медалями. И к тому же они состоят в весьма престижном клубе.

Виктор Ледин: И была ключевая фраза, которая меня подкупила. Пусть еще подрастет, а потом если с собачкой все хорошо будет, вы заберете ее. Давайте аванс предоплату 100 долларов. Ну я так подумал, собачка вроде ничего, женщина сказала, если что-то не так, думаю ничего страшного. Т.е. как бы нормальный человек. Даю 100 долларов.

Однако родители-чемпионы еще не гарантия того, что пес вырастет отменный. Ведь иногда природа на детях отдыхает. Когда наш герой пришел в очередной раз посмотреть на будущего питомца, ситуация изменилась.

Виктор Ледин: Я заметил, что ноги в размет. Я ее попросил поставить собачку на стол, на котором она стрижет, посмотрел, как-то лапки не в ту сторону стоят. Я , говорю , я еще неделю подожду, может , мне показалось.

Ноги в размет или «французский постав» - так называется у собаководов дефект конечностей собаки. Т.е. лапы пса развернуты в стороны, и это мешает собаке свободно двигаться. И, естественно, такая собака не может претендовать на название истинного пуделя.

Виктор Ледин: Я пришел через 10 дней. Снова поставили собачку на стол, я посмотрел, что-то мне не понравилось, лапы в размет, задние лапы не так стоят. Знаете, я говорю, я от собачки отказываюсь и брать не буду. Верните мне аванс обратно, а она: аванс я не отдаю.

Теперь хозяйка щенка категорически отказывается возвращать предоплату. Виктор Васильевич позвонил женщине:

Звонок: - Я приходил, мне собака не понравилась. Когда будете аванс отдавать? - Аванс я вам не отдам, потому что вы от нее отказались, это раз, это по закону. Это касается всех, чтобы вы ни продавали. Машину, квартиру. Вы мне после 45 дней должны выплачивать 5 долларов за каждый день передержки щенка. - А почему не 15? - Таков у нас закон в собаководстве. В течении 45 дней я вам скидку сделала, до 2х выдержала, а вы не купили и пришли после 2х месяцев и сказали, что вы от нее отказываетесь, значит, если бы вы купили, вы были бы мне должны оплатить еще 10 дней.

У Виктора Васильевича дома жила собачка породы пудель. За 14 с половиной лет она уже успела стать членом семьи. Но собаки хоть по разуму и близки к людям, однако живут меньше. Поэтому погоревав после потери любимца, наш герой занялся поисками нового щенка этой же породы.

Есть ли корпоративные правила в клубе?

Тамара Сармонт, эксперт международной категории по всем породам собак: Нет, клуб это объединение любителей собак. Мы не имеем права. Это частная собственность. Клубы консультируют, но не имеют права устанавливать цены. Мы не наделены правом устанавливать цены.

То есть корпоративных правил по предоплате, задержкам нет?

Тамара Сармонт, эксперт международной категории по всем породам собак: Это частные, личностные отношения.

Тогда мы обратились к юристу, чтобы узнать? какие все-таки права есть у нашего героя.

Алексей Величко, юристконсульт ОО «Защита потребителя»: Если же при заключении данного договора, были оговорены какие-то условия по поводу качества товара, и в дальнейшем качество товара не соответствует тем условиям, которые были оговорены, то потребителю необходимо обратиться в экспертную организацию, зафиксировать и получить экспертное заключение, оценку по поводу данного товара и обратиться с письмом с просьбой вернуть ему предоплату по договору.

Если же продавец никак не отреагирует, то покупатель смело может обращаться в суд. Однако Виктор Васильевич, полагаясь на свой опыт, изначально совершил ошибку. Ведь выбор настоящей породистой собаки непрост.

Тамара Сармонт, эксперт международной категории по всем породам собак: Ему нужно было взять человека, который вырастил много пометов пуделей и сказал бы , брак это или не брак.

А вот что делать, если милая собачка просто не подошла вам по характеру. На этот счет у мэтра собаководства есть свое правило.

Тамара Сармонт, эксперт международной категории по всем породам собак: Клиент всегда прав. Мало ли просто не понравилась, мало ли сменились обстоятельства. Заводчик этот не прав. Лично я знаю, как поступила бы я в этой ситуации. Не понравился щенок, я бы вернула деньги .

Если Виктор Васильевич выбирает себе просто друга, то ему стоит забрать щенка и полюбить таким, каким он есть. Со всеми его недостатками. Если же он ищет пса для дальнейшего участия в выставках, где порода превыше всего, то ему придется обращаться в суд... В данной ситуации закон на его стороне...

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

