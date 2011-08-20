В ПДД используется неточная формулировка, из-за которой все водители – нарушители!

Съемочная группа «Добро пожаловаться» вместе с автоэкспертом Александром Коноплицким выехала на один из перекрестков Минска, чтобы выяснить, как выполняется на практике одно из новых приложений к Правилам дорожного движения.

В 5-м пункте приложения № 3 «Горизонтальная дорожная разметка» читаем: «Линии разметки 1.5–1.8 разрешается пересекать с любой стороны, кроме перекрестков, на которых не организовано круговое движение».

Александр Коноплицкий, автоэксперт:

На данном перекрестке отсутствует круговое движение, следовательно, прерывистые линии разметки на данном перекрестке и на всех других перекрестках, на которых они отмечены, запрещается пересекать. Следовательно, все водители, которые переезжают данный перекресток в любом направлении, являются нарушителями.

Интересно, а знают ли об этом сами участники движения?

Корреспондент:

Вы проехали перекресток. В плане разметки вы думаете, что не нарушили ПДД?

Вероника:

Нет. Я всегда так езжу, и все так ездят.

Олег:

Разметка на перекрестке прерывистая и запрещающих знаков нет. Я ехал по правилам.

А правила новой редакции как раз утверждают обратное. Возможно, просто произошла описка? Ведь сама формулировка пункта 1.5 приложения 3 составлена не совсем удачно. Проехать перекресток, не пересекая прерывистую линию, можно двигаясь только в прямом направлении. Большинство водителей, поворачивая налево, направо или выполняя разворот, даже не подозревают, что стали заложниками размытой формулировки.

Похоже, составители Правил не имеют прав или ездят по каким-то другим перекресткам. Представители ГАИ от комментариев отказались, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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