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В Минске задержаны организаторы сети по продаже наркотиков через Интернет

13 сентября 2013 11:48
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Новости Беларуси. В Минске задержаны организаторы сети по продаже наркотиков через Интернет. По информации правоохранителей, используя возможности всемирной паутины, злоумышленники сбывали психотропные вещества более года, причем большими партиями.

В квартире, где они проживали, обнаружено более  килограмма курительной смеси, содержащей опасный психотроп, банковские карточки, 3G-модемы и сим-карты, зарегистрированные на чужие фамилии,  электронные весы, мешки с упаковочным материалом.

Сейчас, счета, через которые проходили все незаконные операции, арестованы, в отношении главных подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики # Криминал # Фотофакт

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