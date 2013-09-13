Новости Беларуси. В Минске задержаны организаторы сети по продаже наркотиков через Интернет. По информации правоохранителей, используя возможности всемирной паутины, злоумышленники сбывали психотропные вещества более года, причем большими партиями.

В квартире, где они проживали, обнаружено более килограмма курительной смеси, содержащей опасный психотроп, банковские карточки, 3G-модемы и сим-карты, зарегистрированные на чужие фамилии, электронные весы, мешки с упаковочным материалом.

Сейчас, счета, через которые проходили все незаконные операции, арестованы, в отношении главных подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.