В Минске в люк провалилась собака. МЧС отказалось помочь

На горячую линию телеканала СТВ поступил необычный звонок. Неизвестный мужчина рассказал, что на ул. Ковалевской в Минске третьи сутки из-под земли слышен вой. Выяснилось, что в канализационный люк провалилась дворняжка.

Действительно, возле дома №48 слышались подозрительные звуки, но ничего потустороннего в них не было: в открытый колодец упала собака. Сердобольные прохожие пытались помочь животному, но безуспешно. Опасаясь людей, собака убегала все дальше в коллектор.

Александр:

Звонили в МЧС. Помощи никакой. Сами мы не можем достать.

Чтобы собака не погибла от голода, люди поддерживали ее, как могли.

Александр:

Мы носили собаке еду, косточки. Она выбежит, поест и назад спрячется.

Наш звонок в МЧС был переадресован в коммунальную службу. Но и профессиональные ловцы собак не смогли достать животное. К счастью, мир не без добрых людей. Рабочие близлежащего СТО не остались равнодушными к жалобным завываниям дворняжки и нашли способ ее достать.

Галина Король:

Едой, колбаской выманивали. Решили трубу перекрыть. Ждали, пока она выйдет из колодца. Как только она вышла, большим куском картона закрыли вход во вторую трубу. Потом спустились и забрали.

Кстати, колодец без люка находится как раз в ведомстве станции. Так что рабочие исправили свою же оплошлность. Галина всей душой болела за освобождение бездомного животного и, увидев измученное, голодное, запуганное существо снова на свободе, не раздумывая, забрала щенка домой. Отмыла, накормила, обогрела, даже кличку придумала — Марта.

Галина Король:

Пять дней в канализации блуждала. От МЧС помощи ждать она устала, но ей простые люди помогли, несчастную, от верной гибели спасли.

Как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Провалившись в люк, некогда бездомный щенок обрел семью. Но эта история, скорее исключение, чем правило.

На месте дворовой собаки мог оказаться ребенок, бабушка, дедушка или вы... Тем не менее, даже после недавнего прецедента с упавшей дворняжкой люк всего-навсего слегка прикрыли досками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.