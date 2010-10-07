В Минске самостоятельная посадка деревьев карается штрафом

Минчанин Владимир Кобятко дом давно построил, сына воспитал, а деревьев, которые он посадил, хватило бы на всех мужчин микрорайона.

Посадкой Владимир занимается уже много лет. На территории Цнянского водохранилища он высадил около... 340 сосен и 200 дубов! В настоящее время мужчина озабочен идеей создания дубовой аллеи вокруг водоема.

Владимир Кобятко:

Здесь живу уже более 30 лет. Здесь отдыхаю и хочу оставить память о себе.

Посадка деревьев, безусловно, дело благородное и красивое. Тем не менее, закон запрещает сажать деревья где угодно. Пусть даже и возле водоема, не говоря уже и о городе.

Нина Тихоненко, старший мастер УП «Зеленстрой» Советского района г. Минска:

При строительстве дома, при составлении документации предусмотрено озеленение. И в этом проекте предусмотрены все возможные места посадок деревьев.

Даже если вы решили посадить всего лишь одно дерево возле своего дома, вам все равно придется получить разрешение на подобную процедуру. В противном случае Административный кодекс за нарушение правил содержания населенных пунктов предусмотрел для вас наказание — от 4 до 25 базовых величин.

Кстати, а где вы взяли дерево? Не знаем, где вы, но Владимир Кобятко чистосердечно признается...

Владимир Кобятко:

Саженцы в лесу. Я наблюдаю, где что можно. Это не запрещено.

Итак, наш герой уверен, что пересадка деревьев законом не запрещена — и глубоко заблуждается в этом. Леса охраняются государством.

Тот же Административный кодекс, в частности статья 15.22 за незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности грозит штрафом от 5 до 50 базовых величин.

Владимир Кобятко:

Я ведь не вырубаю, а пересаживаю!

Владимир Кобятко обратился в «Зеленстрой» и «Леспархоз» своего района, чтобы получить разрешение на создание дубовой аллеи. Увы, местные власти благородный замысел не одобрили.

Владимир Кобятко:

Была договоренность с «Леспархозом», чтобы посадить вокруг водохранилища дубы. В последний момент они отказали в посадке, сказали: «Нецелесообразно: поломают, при косьбе будут мешать...»

Владимир не может понять, на каком основании ему отказывают в реализации проекта. Он не просит помощи в виде техники или рабочих рук, а согласен в одиночку, своими силами удобрять землю, высаживать молодые деревья, ухаживать за ними.

Владимир Кобятко:

Вкладываю всю душу, поливаю, ухаживаю за ними и хочется, чтобы люди любовались деревьями.

Дубовый проект необходимо согласовать с Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Нина Тихоненко, старший мастер УП «Зеленстрой» Советского района г.Минска»:

Такие согласования крайне необходимы для того, чтобы учитывать перспективу развития территории, где планируются посадки. Возможно, там в перспективе будет пролегать трасса или будет какое-то строительство.

Какая трасса и тем более строительство могут быть в 10 метрах от воды — сказать сложно. Но чиновникам из кабинетов всегда видней. По мнению сотрудников Комитета архитектуры и градостроительства, территория Цнянского водохранилище достаточно благоустроена и не нуждается в дополнительном озеленении. Тот, кто был на Цнянском водохранишище, знает, что это правда. Иной ботанический сад позавидует здешнему изобилию растительности. Но Владимир намерен убедить местные власти в обратном. В настоящее время он готовит очередной запрос и готов представить проект, в котором учтены все замечания городских властей.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

Куда обращаться, если вы хотите посадить дерево у себя районе, читайте здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.