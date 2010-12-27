В квартире минской пенсионерки, которая должна государству 14 млн рублей, больше года нет электричества, воды и газа

В квартире Аллы Леонидовны уже больше года нет электричества, воды и газа. Она проживает одна, пытаясь выбиться из долгов за коммунальные платежи, в которые загнала женщину родная дочь. Но ноша непосильная — 14 миллионов рублей.

Все это время пожилую женщину поддерживают материально и морально соседи, а не собственные дети. Пенсионерка надеется, что с помощью нашей программы ее дочь узнает о ее проблемах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дети не общаются с матерью с тех самых пор, как сына лишили свободы, а дочь и ее бывшего мужа лишили родительских прав. Трое малышей оказались в детском доме.

Алла Кирсновская:

Так как у меня была маленькая пенсия по инвалидности, у меня началась задолженность по квартире. Но я ей, как дочери, доверяла. Я давала ей деньги, чтобы платить за квартиру, а она не платила.

Дочь с деньгами убежала, а пеня набежала. Сейчас ЖЭС-93, обесточив квартиру, рассматривает вопрос о выселении пенсионерки.

Сергей Шкут, директор КУП ЖЭУ-93:

У нее 3,5 миллиона рублей основного долга и 11 млн рублей пени. Женщине нужно оплатить основную часть долга, а потом уже разбираться с пеней. Исполком будет решать возможность списания. Возможно переселение в квартиру меньшей площади. Так как у дочери забрали детей, лишили родительских прав и направили в приют, то квартира может быть закреплена за детьми. То есть жильцов могут выселить, а квартиру органы опеки сдать в наем.

Алесь Хмыль, юрисконсульт:

По закону, если дети отданы в детский дом и государство взяло над ними опеку, исполком должен вынести решение о закреплении этой жилой площади за ними. Если по какой-то причине эта жилая площадь не будет закреплен, или будет занята, то все равно по достижении 18 лет детям обязаны предоставить социальное жилье.

Пенсионерка в полном одиночестве, без детей и внуков, в добавок ко всем бедам чувствует себя в опасности в своей квартире:

Алла Леонидовна и не предполагала, что дети бросят ее в старости, болезнях и нищете. Нахождение в квартире, отрезанной от цивилизации, просто бессмысленно. Поэтому, остается один выход: просить помощи у социальных служб.

Николай Веркеев, директор дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства:

В январе 2001 года по решению Мингорисполкома в г. Минске открылось государственное учреждение — дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства. Данное учреждение является одним из учреждением Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Оно рассчитано на 92 койкоместа, срок пребывания — от месяца до года. Оказывается помощь в предоставлении ночлега, медицинская помощь.

Лица пенсионного возраста и инвалиды оформляются в дома-интернаты. Чтобы гражданину заселиться, ему необходимо пройти небольшое медицинское обследование. В обязательном порядке следует сделать санобработку и флюорографию. У нас все бесплатно.

Что касается интерната для престарелых людей и инвалидов, то в этом случае цены и порядок содержания несколько иной.

Наталья Козак, главный специалист управления социальных учреждений:

На территории г. Минска есть два интерната. Первый, общего профиля, расположен в районе Дражни по адресу ул. Ваупшассова, 33, второй — в 20 км от Минска по Раковскому направлению. Средняя стоимость проживания в данных интернатах общего типа составляет около 900 тысяч белорусских рублей. При поступлении дома-интернаты не забирают квартиры — они остаются в частной собственности у граждан. Вопросы квартирной задолженности решаются через суд.

Бесплатно в подобные заведения пожилых людей принимают в случае, если у них нет трудоспособных родственников, которые по закону обязанны их содержать.

Наталья Козак:

Если содержание бесплатное, то 90% пенсии остается в республиканском бюджете, а 10 % пенсии выплачивается на руки.

Понятно, что долг перед родиной размером в 14 миллионов, как бельмо на глазу у жилищных служб и Администрации района. Для предотвращения подобной ситуации хозяйке можно было бы сдавать комнату внаем либо разделить лицевые счета между прописанными. Но сейчас все зависит от решения суда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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