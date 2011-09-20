В квартирах минчан дома по ул. Московская - 1/2 роятся мухи. Кто должен ликвидировать причину проблемы?

В течение нескольких лет жильцы дома по ул. Московская, 1/2, что в Минске, не могут отделить мух от котлет. Назойливые насекомые заполонили подвалы, подъезды и квартиры.

Татьяна:

Не можем отбиться от мух. Рой мух, что в подъезде, что с мусоропровода. Мусор выбрасываем - рой мух вылетает оттуда и залетают в квартиры. Мы пожаловались в санстанцию, исполком, ЖРЭО, ЖЭС, во все инстанции, которые можно, мы написали письма, и нам пришел ответ, что приняты меры, дезинфекция подвалов произведена.

Главной причиной мушиного роения являются захламленные подвалы и несвоевременный вывоз мусора.

Жильцы подтверждают, что действительно в доме были комиссии из санстанции, центра профилактической дезинфекции, но вот только визит этих служб носил скорее ознакомительный характер. И на жизнедеятельность мух особого значения не повлиял.

Более того, они, кажется, стали размножаться еще более интенсивно. Специалисты по уничтожению насекомых, в свою очередь, обвиняют ЖЭС в том, что подвалы не подготовлены для проведения дезинфекционных мероприятий.

Елена Терлецкая, энтомолог УП «Центр профилактической дезинфекции»:

Наша служба неоднократно приезжала на проведение дезинфекционных мероприятий в данный дом. Подвалы не были убраны.

А ведь уборка придомовой территории, подвальных помещений, вывоз мусора – прямая обязанность коммунальщиков.

Мусороприемные камеры в данном доме расположены в подвальных помещениях. Работе дворников здесь действительно не позавидуешь. Ежедневно им приходится выносить мусор на руках, при этом каждый раз спускаясь и поднимаясь по лестнице.

Наталья Францкевич, начальник отдела по благоустройству ЖРЭО Октябрьского района:

Дом очень старый застройки. Мусороприемная камера уходит на 11 ступенек вниз в подвал. Здесь ранее работал рабочий по комплексной уборке, который на пузе вытаскивал все 8 этажей и относил все отходы на контейнерную площадку. В таких нечеловеческих условиях люди не могут работать. Единственное здесь решение – заварить мусоропроводы.

Руководство ЖРЭО в растерянности, желающих на пузе выносить из подвала мусор найти сложно. А те, что есть либо не выдерживают нагрузки, либо увольняются.

Увы, но 50 лет назад проектировщики здания не учли, что однажды наши люди будут производить столько домашнего мусора. От хорошей жизни и отходов много. Сегодня же переконструировать мусороприемные камеры не представляется возможным. Так как с другой стороны дома на 1 этаже расположен универмаг.

Но решение есть, и оно радикальное. Скорее всего, скоро всем придется выносить мусор во двор. Как это делают жильцы практически всех «хрущевок», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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