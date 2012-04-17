В Казахстане за выбрасывание жвачки в общественных местах может грозить административный арест

Новости Казахстана. В стране за мелкие правонарушения, в том числе выбрасывание жвачки в общественных местах, жителям может грозить административный арест. Понесет ответственность и тот, кто позволит себе нецензурную брань в общественных местах. За такое нарушение законодательством предусмотрен денежный штраф либо лишение свободы сроком от 10 до 15 суток.

Изменения в кодексе страны были внесены в июле прошлого года. На данный момент они уже вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.