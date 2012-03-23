В Гродненской области задержали браконьера, который застрелил лося год назад

Новости Беларуси. В Гродненской области задержали браконьера, который незаконно застрелил лося ещё в ноябре прошлого года. Тушу дикого животного в охотхозяйстве Лидского района обнаружили сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что животное застрелили из охотничьего ружья, а криминалисты установили хозяина оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Зинченко, начальник оперативно-аналитического отдела Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Нарушителем оказался житель Лидского района. В настоящее время он дал признательные показания. За незаконную охоту ему придётся раскошелиться на сумму 23 миллиона рублей. Кроме того, ему грозит по части второй, статьи 230 Уголовного кодекса Республики Беларусь до 3 лет лишения свободы.