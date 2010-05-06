Стоит ли квартиранту заключать договор с собственником жилья?

Сдавать квартиру — дело выгодное и нынче очень популярное.

Еще бы, ведь с подорожанием цен за квадратный метр съем жилья для отдельных граждан становится чуть ли не единственным способом решения квартирного вопроса.

Общеизвестно, что при сдаче квартиры внаем собственник должен заключать с квартирантом договор, вот только оформлять его граждане почему-то не спешат... Одни опасаются больших отчислений в налоговую, другие надеются «на авось», а третьим ничего не остается, как согласится на условия собственника. В такой ситуации оказалась и Светлана Бриль.

Светлана Бриль:

Тогда моя ситуация была безвыходной. Естественно, оставаться с вещами на улице и искать квартиру некогда было. Ребенка нужно было отправлять в школу. Поэтому я согласилась на его условия. Никаких расписок , договора по поводу денег составлялось.

На протяжении двух с половиной лет Светлана с сыном проживали в съемной квартире. Была прилежным квартирантом, рассчитывалась за квартиру наперед, оплачивала коммунальные платежи, с хозяином не конфликтовала. Да и официальный договор вроде как и не нужен был. До поры до времени...

Светлана Бриль:

Конфликтная ситуация появилась тогда, когда у меня начался судебный процесс, в котором я выступала свидетелем. Судья попросил меня предоставить документы о моем материальном положении, а также договор найма.

Тогда Светлана обратилась к хозяину с просьбой заключить хоть какой-нибудь договор. Но в ответ услышала лишь категоричное «нет». И ей ничего не осталось, как вновь согласиться. Ведь иначе она могла остаться на улице... Искать новую квартиру не было времени.

Светлана Бриль:

Я приехала с деньгами со свидетелем. Когда начала настаивать на заключении договора, он мне швырнул деньги и сказал: «Вон из квартиры!».

Явно решив, что такое настаивание на заключении договора может закончиться тем, что квартирант чего доброго обратится в налоговую, хозяин решил с этим делом не тянуть. И в один прекрасный день Светлана в съемную квартиру попасть так и не смогла.

Светлана Бриль:

Он заранее всё спланировал. Поступил очень хитро. Снял с себя всю ответственность, выбросив вещи в коридор, — телевизор, мебель и так далее.

С вещами в коридоре и без договора на руках... Доказать сейчас что-либо очень сложно. Разве только что сам факт проживания. Но с этим-то хозяин и не спорит...

Светлана Бриль:

Он брал у меня деньги, а сам сейчас говорил: «Какие деньги? Никаких денег я не знаю и не видел». Он исходит из того, что два с половиной года я не платила за квартиру.

Янина Александрова, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

На данную гражданку распространяется действие правил о временных жильцах. В этом случае, поскольку собственник говорит о том, что данная гражданка является временным жильцом, он разрешил ей пожить на безвозмездной основе, поэтому она подлежит выселению по требованию собственника или членов его семьи.

Получается, что все действия хозяина — в рамках закона. Раз жилец временный, то и выселить его можно в любой момент и без предупреждения. Доказать, что она действительно платила за квартиру, Светлана может, лишь опираясь на показания свидетеля, — своей подруги.

Янина Александрова, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Жилищный Кодекс предусматривает обязательное соблюдение письменной формы договора найма. В этом случае наниматель и наймодатель обязаны были заключить в письменной форме договор найма и договориться обо всех условиях этого договора. Поскольку между ними не достигнуто соглашения в письменной форме о заключении этой сделки, наниматель имеет право доказывать, что действительно существовала такая сделка, только письменными доказательствами. Ссылаться на свидетельские показания, к сожалению, в этом случае наниматель не может.

Сейчас Светлана намерена обращаться в суд. Вот только будет ли судебное решение в ее пользу — вопрос очень спорный.

О том, какие условия необходимо оговорить в договоре найма, чтобы не оказаться на улице, читайте ЗДЕСЬ.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.