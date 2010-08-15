С кем нужно согласовывать установку металлической двери?

Ромуальда Белоусова год назад решила установить в своей квартире входную металлическую дверь. Однако сразу после установки соседка заявила, что дверь ей мешает, и она будет жаловаться.

Ромуальда Белоусова:

Мы узнали, что на установку новой металлической двери требуется разрешение ЖЭСа. Обратились в ЖЭС. Директор ЖЭСа выдал такое разрешение. Согласия соседей не требуется, но мы у них спросили.

Когда дверь уже была установлена, соседка вышла и сказала, что ей дверь мешает, и она будет на нас жаловаться.

С сентября семья Белоусовых лишилась сна и покоя! В ответ на жалобы соседки уже установленную дверь подвергали тщательному обследованию. В конце концов, комиссия из МЧС выдала заключение: «нарушение норм и правил пожарной безопасности».

Людмила Чикунова, директор УП ЖЭС-16 Фрунзенского района г. Минска:

В случае пожара создается препятствие для эвакуации.

Проблемы с установкой металлической двери у граждан могут возникнуть в двух случаях: если меняется дверной проем (это приравнивается к перепланировке) или, как в нашей ситуации, если меняется характер открывания: дверь открывалась внутрь, а теперь — наружу.

Ромуальда Белоусова:

ЖЭС подал на нас в суд, что мы самовольно установили дверь. Ну как же самовольно, если мы брали у них разрешение! Суд присудил поменять дверь на другую, которая открывается внутрь.

Получается, работники ЖЭС выдали разрешение, а потом, в суде, сами же оспорили законность установки. И все дело в том, что в своем заявлении хозяйка квартиры не указала, что открываться дверь будет наружу.

Людмила Чикунова, директор УП ЖЭС-16 Фрунзенского района г. Минска:

У нас не требуется согласование с МЧС, но квартиросъемщику мы в обязательном порядке рекомендуем это сделать.

Теперь в семье Белоусовых новая дверь. И обошлась она, естественно, в копеечку...

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