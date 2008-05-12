Расторгнуть дарственную

Мне 75 лет и я оформила дарственную на свою квартиру. Оформила на племянника. Но он в последнее время ведет себя неадекватно. Грубит мне, совсем не помогает, вот я и решила отменить дарственную. Реально ли это сделать?



Комментирует юрист Григорий Бузо:



Договор – это прежде всего двухсторонняя сделка и желания одной стороны бывает недостаточно. Договор может быть расторгнут только по соглашению сторон. Основанием могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для сторон.



Под расторжением договора следует понимать досрочное прекращение неисполненного (полностью или частично) договора. Следовательно, расторгнуть его по соглашению сторон можно в случае, когда обязательства сторон по договору полностью не исполнены, то есть действие договора еще длится.



Например, договор нотариально удостоверен, но переход права собственности в регистрирующем органе не зарегистрирован. В случае исполнения сторонами всех условий договора, в том числе и по государственной регистрации перехода права собственности, соглашение о расторжении договора невозможно.



Как же быть? Необходимо обратиться в суд, так как зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Но как поступить, если одна из сторон дает свое согласие на расторжение договора, а другую сторону это не устраивает? В этом случае по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут только по решению суда.