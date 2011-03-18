Программа «Добро пожаловаться» вернула украденную медаль «За отвагу» наследнику героя Великой Отечественной войны

Полтора года назад программа «Добро пожаловаться» получила награду… из рук телезрительницы Татьяны Ивановой. Медаль «За отвагу» ее сын нашел во дворе школы на ул. Сухаревской в Минске. Женщина не продала медаль коллекционерам, а задалась целью вернуть ее хозяину. Мы решили найти владельца награды.

Первым делом мы обратились в Министерство обороны Республики Беларусь, откуда специалисты направили запрос в Центральный архив Минобороны России, что в городе Подольске. И в декабре 2010 года мы получили долгожданный ответ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По архивным данным установлено, что медаль «За отвагу» № 2886204 вручена 4 ноября 1946 года красноармейцу Гринцевич Ивану Яковлевичу.

Мы сразу обратились за помощью в военкомат Минского района, где в архивах есть сведения о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто вернулся живым, как и наш герой.

Сергей Глебович, военный комиссар Минского районного военного комиссариата:

Архивная справка была получена из Подольска. Наши специалисты из группы социальной защиты через сельский совет разыскали данного человека, который получил награду в годы Великой Отечественной войны.

Родина Ивана Яковлевича — деревня Семков Городок в Минской области. Сегодня это небольшая деревня — примерно 80 дворов. Семей с фамилией Гринцевич здесь несколько. Но ветеран — один. К сожалению, самого Ивана Яковлевича уже нет в живых. Однако нам удалось найти родственников ветерана.

Дмитрий Гринцевич, внук героя:

Вот дом моего дедушки. Отсюда он на войну пошел, сюда вернулся, семья его здесь, отец мой родился, здесь умер. Вся его жизнь прошла в этом доме.

Здесь и началась загадочная история пропажи боевой медали.

Дмитрий Гринцевич:

Где-то в конце 50-60-х этот дом обворовали. У дедушки пропали все награды, документы, ценности. Среди них была и эта медаль.

Медаль «За отвагу» до распада Советского Союза была высшей медалью в государстве и, по сути, была своего рода солдатским Георгиевским крестом. Ею награждались рядовые солдаты за личный подвиг, храбрость и отвагу в бою. Потерянная, а точнее, украденная медаль спустя 50 лет нашла своего героя.

Олег Усачев, ведущий программы «Добро пожаловаться»:

Дмитрий, 65 лет назад ваш дед получил медаль «За отвагу». Понятно, какой кровью и потом она далась солдату советской армии. Трудная судьба у этой медали и не менее трудная судьба, полагаю, была и у вашего деда. И вот спустя годы она наконец-то вновь возвращается в вашу семью. Я надеюсь, что она больше не потеряется, и вы будете передавать ее из поколения в поколение.

Дмитрий Гринцевич:

Спасибо большое! Спасибо людям, которые ее нашли! Как человек военный, я прекрасно понимаю, как эта медаль досталась, чего она стоила во время войны. Ведь это была самая ценная медаль для солдата, почти Орден.

По случайному совпадению внук хозяина медали — Михаил Гринцевич — тоже военнослужащий. С детства интересовался военными заслугами своего дедушки, сам отправлял запросы в Подольский архив, с гордостью хранит коллекцию наград.

Дмитрий Гринцевич:

После того как пропали медали, остались, в основном, юбилейные. Эта медаль — истинно фронтовая, истинно боевая.

По воспоминаниям семьи Гринцевич, у дедушки, участника штурма Кинингсберга, были и другие награды, он ими тоже гордился: медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны. Сейчас у Дмитрия огромное желание вновь обратиться в военный архив Подольска и восстановить хотя бы список наград.

Дмитрий Гринцевич:

Я точно знаю, что он был награжден. Он сам рассказывал, что у него украли боевые медали. Благодаря СТВ у меня снова пробудился интерес к истории.

Благодаря удачному стечению обстоятельств, эта медаль попала в руки женщины, которая не продала ее коллекционерам, а задалась целью вернуть хозяину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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