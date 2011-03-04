Положено ли бесплатное питание ребенку матери-одиночки, с которой проживает гражданский муж?

Минчанка Наталья Гендерович спрашивает: «Я — мать-одиночка. Получаю на ребенка бесплатное питание. Недавно с нами стал проживать мой гражданский муж. Отцом для девочки он не является. Сохранится ли у меня право на бесплатное питание?»

Алесь Хмыль, юрист:

Бывают факты, когда женщина, считающаяся матерью-одиночкой, проживает с мужчиной, с которым не состоит в зарегистрированном браке. В случае установления таких фактов комиссия на основании акта обследования материального положения лишает семью права на получение бесплатного питания.

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