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Положено ли бесплатное питание ребенку матери-одиночки, с которой проживает гражданский муж?

04 марта 2011 10:38
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Минчанка Наталья Гендерович спрашивает: «Я — мать-одиночка. Получаю на ребенка бесплатное питание. Недавно с нами стал проживать мой гражданский муж. Отцом для девочки он не является. Сохранится ли у меня право на бесплатное питание?»

Алесь Хмыль, юрист:
Бывают факты, когда женщина, считающаяся матерью-одиночкой, проживает с мужчиной, с которым не состоит в зарегистрированном браке. В случае установления таких фактов комиссия на основании акта обследования материального положения лишает семью права на получение бесплатного питания.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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