Положена ли отсрочка от армии мужу, если его жена в декретном отпуске?

Ольга Курейчик из Бобруйска спрашивает: «В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Моему мужу 24 года. Положена ли ему отсрочка от армии до окончания моего декретного отпуска?»

Алесь Хмыль, юрист:

Согласно статьи 32 закона «О воинской обязанности и воинской службе», отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по семейному положению предоставляется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет при предоставлении следующих документов: 1. Свидетельства о браке. 2. Свидетельства о рождении ребенка. 3). Справки о составе семьи. Так что собирайте документы и воспитывайте ребенка вместе с мужем.Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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