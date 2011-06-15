Плантация борщевика в Минске за год увеличилась в 2 раза



Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук: Будучи привлеченным в наших условиях с целью интродукции и сельскохозяйственного выведения он проявил свои скрытые возможности, о которых никто не подозревал и прекрасно акклиматизироваля в наших условиях.

Давно замечено, что в экстремальных условиях выживают самые сильные растения. Но они почему-то называются сорняками. Зеленый монстр с толстыми ребристыми листьями и огромными зонтиками белого цвета – борщевик Сосновского – вот уже как полвека активно обживает просторы нашей страны. А ведь все начиналось вполне цивилизованно, и борщевик нес в себе благородную миссию: накормить животных.

Вот только освоить технологию силосования и решить проблему с кормами для животных так что-то и не вышло. Сельскохозяйственное разведение борщевика забросили, но было уже поздно: гигант вырвался на свободу.

Борщевик Сосновского еще называют цветком Геракла — по имени древнегреческого героя — потому что растет с невероятной скоростью и в высоту достигает до 4 метров.

Казалось бы, пусть себе растет и радует глаз! Вот только мало того, что борщевик быстро разрастается и вытесняет другие растения, контакт с этим сорняком может иметь печальные последствия.

Этот зеленый гигант крайне ядовит: стебли, листья и цветы содержат вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Пока человек в тени — они безопасны, стоит ему только выйти на солнце — ожог!

Но если даже не все взрослые подозревают об опасности ядовитого растения, то что уж говорить о детях! Тем более, когда наткнуться на борщевик можно уже не только обочинах дорог, но и в городских парках, а в столичном микрорайоне Курасовщина зеленый захватчик уже вплотную подошел к детскому садику №354.

Валентина Галушко: 30 лет назад это была зона отдыха. А сейчас здесь расселился борщевик. И он с каждым годом распространяется со скоростью звука. В прошлом году – его было в 2 раза меньше. Вырос прямо около забора, детки маленькие – 3-4 года – и если сказать ребенку, что нельзя, то он все равно будет лезть. И вот я боюсь за ребенка.







Контакт с коварным борщевиком поначалу никаких неприятных ощущений не вызывает. И только под воздействием солнечных лучей человек рискует получить фотохимический ожог 1, 2 и даже 3-й степени.

Яков Кошельков, доцент кафедры неотложной хирургии БелМАПО: Я не встречал глубоких ожогов, но бывают очень обширные. Например, в моей практике случались ожоги у детей до 40% поверхности тела. В прошлом году на этот период только в БСМП обратилось 86 человек, было госпитализировано 20. На сегодняшний день – более 30 обращений, 15-17 – госпитализировано. В прошлые сутки обратилось 4 человека. 2 госпитализировано. В основном, это молодые люди.

Медики рекомендуют: если все-таки уберечься от столкновения с борщевиком не удалось, первое действие - это смыть остатки ядовитого вещества с пораженного участка мыльным раствором. А если на коже уже появились краснота и пузыри – срочно обратиться в лечебное учреждение.

Плантации этого растения только в Минске по сравнению с прошлым годом увеличились почти в 2 раза. Ядовитое растение оккупировало в городе уже более двух сотен гектаров.

«Повезло» в этом плане больше всего Октябрьскому району: около 70% его территории оккупировал борщевик. Огромный сорняк приравнивается к обыкновенной траве. Не позавидуешь косцам «Минскзеленстроя», которые отправляются на борьбу с ним каждые две недели.

Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук:

Собственно, это, как стрижка в парикмахерской. Точка роста борщевика находится на уровне или ниже уровня почвы, поэтому кошение листвы не истребляет, а только ущемляет развитие борщевика. А развитие это интенсивное, он может жить на одной территории до 15 лет.

На одном зонтике борщевика созревает до 2 тысяч семян. Понятно, что не все проявят свои потенциальные возможности, но примерно 100 дадут новые всходы, причем остаются они жизнеспособными в течение 8 лет.

В Беларуси на протяжении последних двух лет ученые активно занимались поиском чудо-средства от фитоаргессора.

Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук: Применение гербицидов может быть достаточно эффективным методом, и если мы получим разрешение на их временное использование в качестве исключения, то сможем обеспечить устойчивое снижение плотности этих растений.

После обработки гербицидами семян последние оказываются невсхожими. На полное истребление ядовитого сорняка таким методом понадобится 5-6 лет. А пока растение объявлено Министерством природы «вне закона». Вот только вряд ли этот статус испугал зеленого монстра. Ведь наступает он повсеместно…

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