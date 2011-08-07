Ответит ли ЖЭС за то, что ребенок разбил голову, упав с детской горки во дворе?

Горки, качели, песочницы, домики — что еще надо для счастливого беззаботного детства? Так до недавнего времени думали жители дома № 77 по проспекту Рокоссовского в Минске, пока на дворовой горке не начали травмироваться дети.

Наталья:

Как-то вышли с ребенком погулять. Видим: с горки падает девочка и разбивает голову.

Не успела Наталья отойти от шока, как помощь потребовалась уже ее ребенку.

Наталья:

Пока мы этому ребенку останавливали кровь, успокаивали, следом падает мой ребенок и тоже разбивает голову.

Мы обращались в ЖЭС в первый раз еще 1,5 месяца назад, чтобы починили или демонтировали эту горку. За 1,5 месяца никаких мер не было принято.

Там пола нет. Эта дырочка образовалась в прошлом году, но никто не обратил на это внимания.

Руководство местного ЖЭС о проблеме на детской площадке по пр. Рокоссовского знает. Да вот только свои обязанности выполнять не торопится. На главный вопрос «Когда дети будут в безопасности?» ответственное лицо безапелляционно заявило, что жильцы должны отремонтировать детскую горку за свой счет.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

В общем, это не противоречит закону. Ничто не запрещает жильцу добровольно как улучшать собственные жилищные условия, так и содержать в порядке придомовую территорию.

Важно отметить, что ремонт будет проведен на добровольных началах и вернуть родителям деньги за ремонт не представиться возможным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Проценко:

Каждый гражданин, проживающий в квартире, зарегистрированный там, не только оплачивает коммунальные расходы, но и производит регулярные отчисления на содержание жилого дома и придомовой территории. Когда говорят, что ЖЭС или ЖРЭО не обладает денежными средствами для того, чтобы детская площадка или иная придомовая территория поддерживалась в надлежащем порядке, мне кажется, что здесь несколько кривят душой.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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