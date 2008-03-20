Отравился - жалуйся...

Не прописан - не живешь

<STRONG>Так получилось, что недавно мы развелись с женой. До этого прожили в браке 13 лет, и все эти годы я проживал в ее квартире без прописки. Имею ли я законное право на жилье бывшей супруги, учитывая, что за годы совместной жизни вложил в квартиру немало средств и сил?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Так как вы не были прописаны в этой квартире, то права пользования квартирой у вас не было. А раз его не было, то и появиться сейчас оно не может. Следовательно, по закону вы не имеете права проживать в квартире вашей бывшей супруги. Что касается вложения ваших средств в ремонт или реставрацию жилого помещения, то для возврата потраченного нужно подать исковое заявление в суд. Если вы сможете доказать факт вложения вами денег (чеки, свидетельские показания), то суд может принять решение о возмещении вам затраченных финансовых средств.