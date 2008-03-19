Относится ли автомобиль к совместно нажитому имуществу?

Я живу с родителями. Родственники отца подарили мне деньги, и я, добавив, купил автомобиль. Теперь не знаю, является он общей собственностью семьи или лично моей?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
Если родственники отца дарили деньги данному гражданину и предназначались они для удовлетворения потребностей всей семьи, то есть предполагалась покупка автомобиля для семьи, то в этом случае автомобиль будет считаться общей собственностью - как результат совместного приобретения имущества несколькими лицами. Если же деньги были подарены гражданину лично, то в этом случае они являются его собственностью, и он имеет полное право распорядиться ими по своему усмотрению. В этом случае купленный им автомобиль будет его собственностью. При возникновении такого спора в суде изложенные доводы подлежат доказыванию стороной, которая их заявляет.