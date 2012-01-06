Органы опеки и попечительства не поставили во время ребенка-сироту на очередь на социальное жилье. Минчанка вынуждена с маленьким ребенком вернуться к матери-алкоголичке

Что значит стать сиротой при живой маме, Лена знает не понаслышке. 8 лет девушка провела в детском доме. Когда ее маму лишили родительских прав, Лена понимала - так будет лучше.

По исполнению совершеннолетия пребывание девочки в социальном приюте закончилось. Лена поступила в профессионально-техническое училище в г. Смолевичи, где жила в общежитии. Спустя еще некоторое время у нее родился сын. Правда, к сожалению, с отцом ребенка девушка разошлась. А далее круг замкнулся: нашей героине пришлось вернуться туда, откуда ее когда-то забрали. Снова в родительский дом, по месту прописки.

Елена:

Это постоянно были сборища, пьянки. Т. е я приходила домой после школы, тут была целая куча народа. Ничего здесь не поменялось. Обратно эти пьянки, эти сборы.



5 лет Лена живет с родственниками, как с чужими людьми. С малышом она ютится в отдельной комнате, а продукты хранит в отдельном холодильнике чуть ли не под замком. Ведь в двух остальных комнатах постоянно дебоширят и распивают спиртные напитки три родные тети с сожителями и мать. Как ни странно, но в Боровлянском сельисполкоме в отделе жилищной политики пожимают плечами, почему Лена до сих пор не получила социальное жилье.

Оксана Бернацкая, ведущий специалист по жилищным вопросам Боровлянского сельского исполнительного комитета Минского района:

После интерната ребенок-сирота в течение полугода должен быть обеспечен каким-то жильем. По законодательству так положено. Мне не понятно, почему ребенок не был поставлен на очередь на социальное жилье.

Лене уже исполнилось 25 лет. А согласно действующему законодательству статус сироты сохраняется за молодыми людьми в возрасте от 18 до 23 лет.

Елена:

Сказали, что теперь становись на общую площадь и стройся за свои деньги.

Возникает вопрос: так почему же наша героиня по исполнению 18 лет, выйдя из стен приюта, была вынуждена вернуться к нерадивым родственникам и до 25 лет так и не получила социальное жилье, даже не стала на очередь?

Наталья Филипчик, адвокат юридической консультации Первомайского района:

До 18 лет дети-сироты ставятся на учет органами опеки и попечительства, которые контролируют и обеспечивают проживание этого ребенка сироты. Органы опеки и попечительства должны обратиться в местный исполнительный комитет по месту нахождения этого ребенка.

По непонятным причинам органы опеки и попечительства не сочли нужным заниматься жилищными вопросами тогда еще несовершеннолетней Лены. Когда же ей исполнилось 18, то все проблемы девушке нужно было решать самой, ходить в исполком, писать заявление о предоставлении социального жилья.

Елена:

Они с кабинета в кабинет меня таскали. Езжайте туда, пишите там, я еду туда, они мне обратно.

Вывод напрашивается один: в течение 7 лет девушка обивала пороги чиновников, но нужного заявления в Исполнительный комитет так и не написала. А все, потому что Лена с самого рождения предоставлена сама себе. Ее, сироту, обидеть просто. Чтоб хоть как-то помочь Лене и ее сыну, мы обратились к председателю Боровлянского сельского исполнительного комитета.

Александр Савончик, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета Минского района:

На сегодняшний день мы можем ходатайствовать перед жилищно-бытовой комиссией, которая существует при Минском райисполкоме о выделении ей комнаты в общежитии.

Председатель сельисполкома пообещал лично проконтролировать предоставление Лене как временной комнаты в общежитии, так и постановки девушки на очередь на получение социального жилья. Надеемся, что в скором времени у нашей героини появится свой уголок, где она спокойно сможет жить и воспитывать сына.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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