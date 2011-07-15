Организаторы собрали около $100 тысяч за билеты на концерт Modern Talking в Минске, но шоу до сих пор не состоялось

Минчанин Александр Евхач Билеты купил билеты на концерт Томаса Андерса для любимой жены и тещи, однако песни своей молодости теща Александра так и не услышала.

Александр Евхач:

Хотел сделать сюрприз жене, ее маме. Чтобы мама молодость вспомнила.

Шоу солиста легендарной группы Modern Talking было запланировано на май в трех городах Беларуси: Минске, Гродно и Гомеле, но затем по неизвестным причинам концерт перенесли на июнь. Но в нашей стране Томаса Андерса так и не увидели. В СМИ стала появляться информация о том, что артист даже не догадывается, что его ждут в Беларуси, а организаторы гастролей собрали порядка 100 тысяч долларов за билеты и исчезли.

Александр Евхач:

Организаторы пропали, деньги тоже, билеты на руках.

Как нам сообщили в администрации минского Дворца спорта, директор фирмы «Мьюзик Стар» действительно хотел арендовать зал для проведения концерта, но договор на аренду площадки так и не был подписан.

Сергей Пранович, директор КСРУП Дворец спорта г. Минска:

Попросил, чтобы они предоставили договора или контракты или еще какой-то документ, подтверждающий проведение данного концерта в Минске. Они обещали, обещали, что принесут, но так ничего не принесли.

А билеты тем временем продолжали реализовываться. 19 июня поклонники Андерса толпились у закрытых дверей Дворца спорта. Проходили дни, возвращать деньги за билеты организаторы не спешили, граждане стали обращаться в милицию.

Светлана Кабкова, пресс-офицер Центрального РУВД г. Минска:

Порядка 70 заявлений поступили в Центральное РУВД по факту несостоявшегося концерта Томаса Андерса и невозврата денежных средств.

Организовывая концерт мировой звезды в Беларуси, минчанин Павел Косинец сам оказался в центре внимания. Теперь о нем, как о большом мошеннике, пишут в газетах, поклонники Андерса караулят под подъездами в надежде вернуть деньги за билеты. Деятельностью горе-организатора заинтересовались и правоохранительные органы.

Светлана Кабкова:

В данном правонарушении усматриваются гражданско-правовые отношения, а состава преступления здесь нет. Руководитель фирмы не скрывается и готов выплатить денежные средства.

Павел не скрывался и от нашей съемочной группы. Рассказал о том, что руководит фирмой по организации концертов «Мьюзик Стар» с 2009 года, с тех пор успешно сотрудничал со многими белорусскими и российскими артистами. В этом году решил заняться проведением шоу зарубежного исполнителя, но, к сожалению, не сложилось.

Павел Косинец, директор ЧУП «Мьюзик Стар»:

Концерт мы отменили по причине того, что, во-первых, очень маленькая была продажа билетов — порядка 400 билетов было продано; во-вторых, у нас возникла проблема с покупкой валюты.

А как же слухи о том, что Томас Андерс не был в курсе о своем выступлении в Беларуси? Ведь на официальном сайте звезды в разделе «Афиша» концертов по нашей стране не значилось.

Юлия, переводчик ЧУП «Мьюзик Стар»:

Я лично общалась с менеджером Томаса Андерса по поводу условий контракта, визы, перелета, оплаты, гонорара.

Возможно, переводчица фирмы и общалась с менеджером Томаса Андерса по телефону, но был ли подписан контракт с певцом и собирался ли он в Беларусь? Выходит, что фирма начала реализацию билетов, не имея на руках договора ни с артистом, ни с концертной площадкой.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

23 декабря 2010 года был принят Указ президента, в соответствие с которым исключена норма, обязывающая белорусское юридическое лицо представлять в Министерство культуры за длительный срок до проведения концерта документы, которые подтверждают наличие договора с артистом либо с его представителем.

В настоящее время в Беларуси действует сеть распространителей билетов. Существующее законодательство не обязывает данные организации требовать у организаторов концертов договор с артистом или документы на аренду зала. Более того…

Олег Проценко:

Исключена норма, что юридическое лицо обязано в налоговой инспекции зарегистрировать билеты на проведение концерта.

С одной стороны, данные правила упрощают схему организации мероприятий, с другой, провоцирует мошенников. Любое юридическое лицо может организовать концерт звезды, напечатать билеты, продать и скрыться. К числу таких аферистов Павел себя не относит и обещает вернуть все деньги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Косинец:

Могу всех успокоить, что всем деньги будут возвращены.

Но где гарантия обещаниям Павла? Тем более что обещания — не завещание и юридической силы не имеет. Всем пострадавшим можно лишь посоветовать не ждать выполнения обещаний, а направить в адрес фирмы претензию.

Олег Проценко:

Если претензия не будет рассмотрена либо рассмотрена с отрицательным ответом, то, соответственно, у гражданина возникают все основания обратиться в суд.

В суде, кроме возмещения стоимости билета, надо требовать и возмещения морального ущерба. А вдруг несостоявшийся концерт разрушил чью-то личную жизнь? Общая сумма компенсационных выплат может навсегда отбить у организаторов шоу желание устраивать подобные концерты.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.