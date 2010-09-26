Обязаны ли жильцы платить за коммунальные услуги, если дом сдан в эксплуатацию, но в квартиру они не заселились?

В июле у жильцов не было ни ключей, ни договоров. Но каково же было удивление дольщиков, когда в своих почтовых ящиках они увидели реальные платежки за виртуальные квартиры.

Наталья Анейчик:

28 июля мы получили решение горисполкрома о получении квартиры. Согласно этому договору, 29 июля мы получили ключи от квартиры. 10 августа приходит платежка, чтобы мы оплатили за конец июня и июль.

Наталье предъявили счет в более 100 тысяч рублей, только непонятно, за что?

Наталья Анейчик:

В расчетно-кассовом центре они говорят, что раз дом сдан в эксплуатацию 28 июня, с этого дня идет оплата коммунальных услуг. Там были списки, в которых не указывались наши квартиры. Никто с нами не хотел заключать договора, раз у нас нет решения горисполкома.

То, что дом построен и сдан в эксплуатацию, еще не говорит о том, что люди в нем имеют квартиры. По неизвестным причинам ровно месяц до 28 июля дом находится в «режиме ожидания» своих хозяев. Теперь жилищные службы «включили счетчик» жильцам за месяц простоя, тем самым нарушив законодательство.

Алесь Хмыль, юрист:

В данной ситуации однозначно ЖЭС не прав, потому что деньги берутся только в том случае, когда квартира передается по акту. Если, допустим, дом простоял два года и через два года передали по акту, так что, с него за два года должны брать оплату? Нет, конечно!

Итак, оплата за вашу квартиру должна взиматься не с того момента, когда дом построили, а только после того, когда вы приняли свою квартиру по документам.

Алесь Хмыль, юрист:

В этом акте указывается, что квартира от строящей организации передается ее владельцу, отражаются все недостатки, которые могут быть допущены при постройке — может, там штукатурка отвалилась, где-то стены потрескались…

Затем заключаются договора на обслуживание квартиры со следующими организациями: ЖЭС, «Водоканал», «Энергосбыт», « Мингаз». Естественно, если нет акта на квартиру, то света, воды и газа в ней тоже не будет, поэтому жильцы вправе не оплачивать выставленный им платежный документ.

Алесь Хмыль, юрист:

Если дом уже построен, но квартиры не переданы по акту, то в этот период застройщик должен сам гасить коммунальные услуги. Ведь это его вина, что по какой-то причине он не передал по акту данную квартиру его владельцу. Почему же владелец квартиры должен платить за то, что еще не имел!

За разъяснениями мы (съемочная группа СТВ — ред.) обратились в бухгалтерию жилищной организации, однако там сказали, что для того чтобы разобраться, им нужно время. Выходит, платежки жильцам они выставляют не глядя.

За две недели расчетно-справочный центр так и не подготовил ответы на наши вопросы. Кроме того, директор распорядилась не предоставлять нашей съемочной группе документы и договора с жильцами.

К концу телефонного разговора с руководством ЖЭС-11 журналистам удалось убедить его в том, что, выставляя людям незаконные суммы к оплате и требуя пеню, они нарушают законодательство и навлекают на себя массу проверок и проблем, вплоть до судов.

Директор РСЦ ЖЭС-11:

Мы взяли в ЖЭСе ведомость, которая велась при выдаче ключей. Сейчас по каждой квартире мы пересматриваем, кто когда ее получил и кто когда получил право пользования жилым помещением.

Корреспондент СТВ:

Вы сделаете перерасчет?

Директор РСЦ ЖЭС-11:

Мы уже сделали! Гражданке, которая к вам обратилась, мы уже сделали перерасчет.

Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.

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