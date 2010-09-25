Обязаны ли родители сдавать деньги на школьные нужды?

Жалоб для сентября традиционно много, но как только дело доходит до съемок, у родителей тут же пропадает смелость и появляется страх перед руководством школ.

Перед началом учебного года многодетные семьи получают единовременные пособия на покупку школьных принадлежностей. Школа № 24 расстроила семью Биончик задержкой выплатой этого пособия.

Оксана Биончик:

У нас открыт лицевой счет именно для многодетных семей, которые получают это пособие один раз в год. Сумма небольшая, но на них, например, можно тетрадки купить. Не все же такие обеспеченные, как я! Есть семьи, в которых и по 5 детей, и эти деньги им нужны.

Сумма единовременной выплаты составляет всего 86 тысяч рублей. Но для многодетной семьи каждая копейка дорога. Причем именно сегодня.

Юрий Воропай, юрист:

Нарушение сроков выдачи пособий и пенсий никаким образом недопустимо. Если такая ситуация возникла, необходимо своевременно обратиться с заявлением в Управление социальной защиты населения, чтобы там не только ускорили сроки, но и провели проверку для недопущения подобных случаев.

Можно также обратиться на горячую линию Министерства образования. Оксана «пригрозила» директору пойти на «крайние» меры, то есть обратиться в нашу программу. После звонка корреспондента «Добро пожаловаться» «неработающая мельница» пришла в движение.

Оксана Биончик:

Сама директор стала звонить, говорит: «Я сейчас буду в бухгалтерию звонить, выяснять, почему они не выдают деньги. Я их просила, чтобы не задерживали».

Директор школы № 24 прокомментировать данную ситуацию отказалась, но обещала выплатить деньги семье в течение 3 дней.

К моменту выхода программы Оксана получила причитающиеся ей финансовые средства, и… тут же отдала их на нужды класса и школы, хотя имела полное право отказаться и потратить деньги на нужды своих детей.

Юрий Воропай, юрист:

Денежные средства сдавать необязательно. Родители сами решают, сдавать или не сдавать деньги. Если все же принято решение сдать деньги, то можно потребовать перечислить средства на расчетный счет, а также выдать документ, подтверждающий данный факт.

Так что, родители, решайте сами, сколько вам не жалко средств на бесплатное образование. В любом случае никто не вправе заставить вас сдавать деньги на школьные нужды.

Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.

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