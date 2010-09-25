Обязаны ли родители сдавать деньги на школьные нужды?

Перед началом учебного года многодетные семьи получают единовременные пособия на покупку школьных принадлежностей. Школа № 24 расстроила семью Биончик задержкой выплатой этого пособия.
Оксана Биончик:
У нас открыт лицевой счет именно для многодетных семей, которые получают это пособие один раз в год. Сумма небольшая, но на них, например, можно тетрадки купить. Не все же такие обеспеченные, как я! Есть семьи, в которых и по 5 детей, и эти деньги им нужны.
Сумма единовременной выплаты составляет всего 86 тысяч рублей. Но для многодетной семьи каждая копейка дорога. Причем именно сегодня.
Юрий Воропай, юрист:
Нарушение сроков выдачи пособий и пенсий никаким образом недопустимо. Если такая ситуация возникла, необходимо своевременно обратиться с заявлением в Управление социальной защиты населения, чтобы там не только ускорили сроки, но и провели проверку для недопущения подобных случаев.
Можно также обратиться на горячую линию Министерства образования. Оксана «пригрозила» директору пойти на «крайние» меры, то есть обратиться в нашу программу. После звонка корреспондента «Добро пожаловаться» «неработающая мельница» пришла в движение.
Оксана Биончик:
Сама директор стала звонить, говорит: «Я сейчас буду в бухгалтерию звонить, выяснять, почему они не выдают деньги. Я их просила, чтобы не задерживали».
Директор школы № 24 прокомментировать данную ситуацию отказалась, но обещала выплатить деньги семье в течение 3 дней.
К моменту выхода программы Оксана получила причитающиеся ей финансовые средства, и… тут же отдала их на нужды класса и школы, хотя имела полное право отказаться и потратить деньги на нужды своих детей.
Юрий Воропай, юрист:
Денежные средства сдавать необязательно. Родители сами решают, сдавать или не сдавать деньги. Если все же принято решение сдать деньги, то можно потребовать перечислить средства на расчетный счет, а также выдать документ, подтверждающий данный факт.
Так что, родители, решайте сами, сколько вам не жалко средств на бесплатное образование. В любом случае никто не вправе заставить вас сдавать деньги на школьные нужды.
Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.
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