Обязана ли фирма возместить ущерб, установив спутниковую антенну, если заказчик не согласовал установку со службами города?

Фирм, предлагающих легко решить проблему телевизионного дефицита, в Минске предостаточно. Установка спутниковой антенны у вашего окна — и заветные 46 телеканалов! Однако оказывается, спутниковые антенны и кондиционеры относятся к инженерному оборудованию, установка которого считается законным только после получения проектной документации у соответствующих служб города.

Жанна Гаврилович:

Я живу в старом районе в центре Минска на ул. Козлова. «Космос TV» и кабельного телевидения у нас нет. Мы узнавали в ЖЭСе, что установка кабельного телевидения в нашем доме не предвидится.

После установки «тарелки» (антенны) соседи начали жаловаться, что она затемняет их окно, находящееся рядом. Я позвонила в фирму. Там мне сказали, что по-другому антенну установить нельзя, поскольку она ловит связь именно в таком положении.

А тем временем ответственные работники ЖЭСа в ответ на жалобу соседей явились к Жанне с проверкой.

Жанна Гаврилович:

Из ЖЭСа мне пришло письмо, что я должна за свой счет демонтировать эту антенну. Если же я этого не сделаю, то, как они написали, сами демонтируют ее, а я должна буду оплатить демонтаж и штраф за незаконную установку антенны.

И действительно, спутниковые антенны и кондиционеры относятся к инженерному оборудованию, установка которого считается законным только после получения проектной документации у соответствующих служб города. Для начала собственник квартиры обращается в ЖЭС, далее в специализированной организации разрабатывается проект, затем все согласовывается с архитектором района. Понятно, что эта процедура длительная, да и сам проект стоит недешево. Именно поэтому у отдельных граждан и возникает желание законный путь обойти стороной. Хотя сами требования необходимости согласования необоснованными нельзя назвать.

Эльман Хосиев, заместитель директора по производству ЖРЭО Центрального района г. Минска:

Во-первых, такое оборудование является навесным, поэтому должно строго соблюдаться требование обеспечения безопасности. Во-вторых, увеличивается нагрузка на кабельные сети увеличивается. И, в-третьих, антенна должна вписываться в фасад здания, его внешний облик. Учитывая все эти факторы, разрабатывается соответствующий проект.

Война с «тарелками» и кондиционерами разгорелась года три назад. Тогда городские власти всерьез обеспокоились внешним обликом города. И по тогдашним подсчетам, из 10 тысяч антенн только 40 были установлены по согласованию с местными администрациями. С тех пор список несанкционированного оборудования почистили. Правда, желающих «связаться с космосом» нелегально отнюдь не стало меньше.

Татьяна Шпилевская, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Если гражданин самовольно установит антенну на крыше либо фасаде жилого дома, то он может быть привлечен к административной ответственности — на него может быть возложен штраф от 2 до 15 базовых величин.

Кроме того, несанкционированную антенну вам придется либо узаконить, либо демонтировать!

Жанна Гаврилович:

Стоимость данного оборудования — 300 долларов. Имею ли я право предъявить претензию фирме, которая устанавливала «тарелку», если антенну все-таки придется демонтировать?

О том, что на установку спутниковых антенн и кондиционеров требуется соответствующее разрешение, фирмы, оказывающие подобные услуги, должны знать назубок. И не только знать, но и доводить до своих клиентов, причем желательно в письменном виде. В противном случае у коммерсантов могут возникнуть юридические проблемы.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если исполнитель не довел до сведения потребителя, что надо получить согласование, в связи с чем потребитель был привлечен к административной ответственности, то потребитель имеет право предъявить претензии исполнителю — в частности, возмещение убытков, причиненных непредоставлением необходимой информации о выполняемой работе.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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