Обязан ли солярий восстановить абонемент, если он был утерян?

Мария Целичина потеряла абонемент в солярий «Место под солнцем». Восстановить ей его отказались.

Мария Целичина:

Я купила абонемент в солярий на 30 минут cтоимостью 36 тысяч рублей 26-го числа. Спустя шесть дней у меня украли кошелек, и абонемент, соответственно, был утерян. Когда я пришла в солярий, чтобы мне вернули абонемент, мне сказали, что он восстановлению не подлежит.

Известно, что восстановить, к примеру, билет в театр, кино или на концерт в случае его потери нельзя. Другое дело, когда речь идет о таком документе, как абонемент.

Мария Целичина:

На самом абонементе фамилию не пишут, так как он не именной. Зато на нем указывается регистрационный номер, на который записываются моя фамилия и адрес проживания. Поэтому я попросила восстановить мне абонемент. Единственное, что мне предложили — купить новый со скидкой в 10%, не возвращая мне денег.

Директор солярия «Место под солнцем» комментировать ситуацию на камеру отказался. Но разъяснил: таковы, увы, правила их внутреннего распорядка (и каждый клиент обязан их соблюдать). Свои правила внутреннего распорядка директор солярия сравнил с теми, что существуют в ресторанах и клубах города. Не пустят же вас в эти заведения, если вы не пройдете фейс-контроль или дресс-код.

Кстати, узнав о неожиданном приезде нашей съемочной группы, директор, возмущенный вторжением государственного телеканала в его частную собственность, вызвал милицию. Участковый, правда, был озадачен: по какому поводу, собственно, нужно составлять протокол, и какие правонарушения были в наших действиях.

На вопрос, как фиксируются данные о клиентах, даже если речь идет о количестве посещений, нам ответили: все отметки в самом — в нашем случае, утерянном — абонементе. Он же, кстати, и есть договор.

Что касается контроля и учета за посещениями — это обязанность администрации солярия.

Юрий Воропай, юрист:

Абонемент является документом, подтверждающим факт заключения договора. Но даже согласно общему правилу заключения договора, он должен быть в двух экземплярах для каждой из сторон.

При оформлении заявки на оказание данного рода услуг, в соответствии с правилами бытового обслуживания потребителей, исполнитель обязан оставить у себя копию заявки, подтверждающей заказ, корешок либо копию чека, согласно которой можно посмотреть, что человек заказывал и чем он воспользовался.

В данной ситуации внутренний регламент или правила внутреннего распорядка, которые не предусматривают возможность замены абонемента на пользование услугами солярия, противоречит действующему законодательству Республики Беларусь. А значит, считается ничтожным.

Итак, теперь у клиента есть полное право написать претензию с требованием либо восстановить абонемент, либо вернуть уплаченные деньги за оставшиеся сеансы. Наша героиня это и собиралась сделать, правда, администрация солярия вдруг свое категоричное заявление пересмотрела.

Мария Целичина:

Спустя неделю мне позвонили из солярия «Место под солнцем» и предложили либо вернуть деньги, либо восстановить абонемент.

Надеемся, что после этой истории в данной организации наведут порядок с системой абонементов, пересмотрят правила внутреннего распорядка. Ведь, в конце концов, деятельность соляриев лицензируется, услуги относятся к медицинским. А значит, и порядок обслуживания должен соответствовать как требованиям законодательства, так и понятию «качество».

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