Нужно ли платить за провоз санок в общественном транспорте?

Допустим, вы провозите в салоне общественного транспорта санки. Должны ли вы платить за их провоз?

Екатерина Колошич, юрист:

В соответствии с п. 4 части 1 Правил пользования городским пассажирским транспортом (трамваями, троллейбусами, автобусами) в Минске, утвержденных Решением исполнительного комитета Минского городского Совета народных депутатов, пассажир имеет право бесплатно провозить с собой не более двух предметов ручной клади (портфель, сумка, корзинка, сверток и т. д.) габаритами не свыше 60 × 40 × 20 см. Также это могут быть лыжи в чехле (только одна пара), детская коляска, детские санки.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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