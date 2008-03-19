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Нет работы - нет оплаты?

19 марта 2008 11:11
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Я работаю слесарем на частном унитарном предприятии. Работы часто нет, наниматель заставляет писать заявления на отпуск за свой счет. Правильно ли он поступает?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

При необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема наниматель вправе с согласия работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением. Основное условие - согласие работника. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы без согласия работника является нарушением трудового законодательства. Хотела бы напомнить: внимательно читайте ваш коллективный договор, в нем, как правило, предусматриваются случаи предоставления отпуска без сохранения заработной платы по инициативе нанимателя.
# Консультация юриста

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