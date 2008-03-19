Нет работы - нет оплаты?

<STRONG>Случилось так, что мою квартиру затопили соседи. Как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои интересы? Куда обращаться и когда? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская: <BR></EM><BR>Прежде всего, следует остановить приток воды в квартиру, обратившись к соседям или диспетчеру водоканала, если вас заливает вода из-за аварии коммуникаций (не забудьте узнать под каким номером в журнале записан ваш вызов). Пригласите работника ЖЭУ для составления акта, в котором должны быть максимально точно указаны все повреждения, причинённые квартире и имуществу. Один экземпляр акта должен остаться у вас. Кстати, сотрудников ЖЭУ целесообразно вызывать даже при небольших повреждениях: дефекты могут проявиться позже в большем объёме, и авария может повториться. После проявления всех следов потопа (для этого надо дождаться, чтобы помещение высохло) нужно встретиться с виновником и попытаться уладить вопрос. Если договориться не удалось, приглашайте специалистов для определения ущерба и составления сметы на ремонтно-восстановительные работы. Она потребуется вам при обращении в суд. У экспертов должны быть лицензии на разработку такой документации и на оценку недвижимости. Спешить с вызовом экспертизы в день аварии не следует: после подсыхания следы залива видны лучше. Срочность требуется, если вы потенциальный виновник, а причиной залива является некачественный шланг гибкой подводки или сверх нормативное давление в системе водоснабжения и т. п. До вызова экспертизы и фиксации дефектов ни в коем случае не устраняйте следы повреждений: никто составлять смету по акту ЖЭУ не будет. <BR><BR>При составлении сметы стоимость материалов определяется по рыночным ценам (сохраните чеки и квитанции), а расценки на работы применяются государственные с коэффициентами, утверждаемыми местными исполнительными органами. Если в процессе судебного разбирательства вы уже провели ремонт и сумма потребовалась значительно более крупная, то можно подать исковое заявление с данной суммой, обосновав его чеками, квитанциями, сметами организации, осуществляющей ремонт.
<STRONG>Мой сын не живет со мной в квартире (кооператив, который получали на семью) с 1992 года, хотя до сих пор прописан здесь. Могу ли я выписать сына без его согласия? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Если на момент приватизации сын обладал долей в недвижимости, то по закону выписать его нельзя: доля недвижимости продолжает оставаться его собственностью. В противном случае такой вопрос нужно решать в судебном порядке.
<STRONG>Недавно ЖЭС в объявлении, вывешенном у входа в подъезд, призвало не выбрасывать в канализацию бытовые очистки, тряпки и другие предметы. А затем предупредило: "В случае систематического засорения канализации, жильцы всех квартир будут привлечены к административной ответственности". Законно ли наказание всех жильцов? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Статьёй 21.16 Кодекса <Об административных правонарушениях> предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома, конструктивных элементов и инженерных систем либо самовольное переоборудование или перепланировка жилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания. <BR><BR>Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике Беларусь (Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 07.12.1999 г. № 177) определены обязанности пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений как жилищно-эксплуатационной службой, так и собственниками, нанимателями жилого помещения. <BR><BR>К обязанностям нанимателей и собственников по соблюдению вышеуказанных правил относится также обязанность обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях сохранность конструктивных элементов и инженерных систем (п. 6.1 Правил). Канализационное оборудование также относится к инженерным системам. Следовательно, привлечение физических лиц к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за несоблюдение правил пользования канализацией, в частности, санитарным узлом, возможно. <BR><BR>Однако это не значит, что в случае засорения канализации ответственность будут нести все жильцы дома. В данной ситуации к ответственности должно быть привлечено то физическое лицо, которое виновно в засорении. <BR><BR>Как причина, по которой была повреждена инженерная система, так и физическое лицо, допустившее нарушение Правил пользования жилым помещением, приведшим к данному повреждению, должны устанавливаться работниками жилищно-эксплуатационной службы. И только при наличии вышеназванных обстоятельств, виновный может быть привлечён к административной ответственности. <BR><BR>Кроме того, в данной ситуации не требуется наличия систематического засорения канализации. Для привлечения физического лица к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях достаточно установления единичного нарушения Правил пользования жилыми помещениями.
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