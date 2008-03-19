Нет работы - нет оплаты?

Как взыскать ущерб с соседей?

<STRONG>Случилось так, что мою квартиру затопили соседи. Как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои интересы? Куда обращаться и когда? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская: <BR></EM><BR>Прежде всего, следует остановить приток воды в квартиру, обратившись к соседям или диспетчеру водоканала, если вас заливает вода из-за аварии коммуникаций (не забудьте узнать под каким номером в журнале записан ваш вызов). Пригласите работника ЖЭУ для составления акта, в котором должны быть максимально точно указаны все повреждения, причинённые квартире и имуществу. Один экземпляр акта должен остаться у вас. Кстати, сотрудников ЖЭУ целесообразно вызывать даже при небольших повреждениях: дефекты могут проявиться позже в большем объёме, и авария может повториться. После проявления всех следов потопа (для этого надо дождаться, чтобы помещение высохло) нужно встретиться с виновником и попытаться уладить вопрос. Если договориться не удалось, приглашайте специалистов для определения ущерба и составления сметы на ремонтно-восстановительные работы. Она потребуется вам при обращении в суд. У экспертов должны быть лицензии на разработку такой документации и на оценку недвижимости. Спешить с вызовом экспертизы в день аварии не следует: после подсыхания следы залива видны лучше. Срочность требуется, если вы потенциальный виновник, а причиной залива является некачественный шланг гибкой подводки или сверх нормативное давление в системе водоснабжения и т. п. До вызова экспертизы и фиксации дефектов ни в коем случае не устраняйте следы повреждений: никто составлять смету по акту ЖЭУ не будет. <BR><BR>При составлении сметы стоимость материалов определяется по рыночным ценам (сохраните чеки и квитанции), а расценки на работы применяются государственные с коэффициентами, утверждаемыми местными исполнительными органами. Если в процессе судебного разбирательства вы уже провели ремонт и сумма потребовалась значительно более крупная, то можно подать исковое заявление с данной суммой, обосновав его чеками, квитанциями, сметами организации, осуществляющей ремонт.