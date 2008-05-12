Не успел составить завещание...

Так случилось, что недавно у меня скоропостижно скончался муж. И я осталась в квартире, которая была оформлена на супруга совсем одна. Мой муж не оставила никакого завещания, а потому теперь у нас возник вопрос: как оформлять квартиру, только на меня или и на двоих взрослых дочерей, проживающих отдельно со своими семьями отдельно? Подскажите.
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Это зависит только от вашего желания и желания дочерей. Согласно ст. 1056 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если наследодатель не оставил завещания, вступает в силу наследование по закону. К наследованию по закону призываются наследники в порядке очередности. Согласно ст. 1057 ГК, супруг и дети наследодателя, а также его родители относятся к первой очереди наследников, а потому могут претендовать на свою долю наследства. А ст. 1075 ГК предусматривает возможность наследника отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников.