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Не прописан - не живешь

20 марта 2008 11:14
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Так получилось, что недавно мы развелись с женой. До этого прожили в браке 13 лет, и все эти годы я проживал в ее квартире без прописки. Имею ли я законное право на жилье бывшей супруги, учитывая, что за годы совместной жизни вложил в квартиру немало средств и сил?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

Так как вы не были прописаны в этой квартире, то права пользования квартирой у вас не было. А раз его не было, то и появиться сейчас оно не может. Следовательно, по закону вы не имеете права проживать в квартире вашей бывшей супруги. Что касается вложения ваших средств в ремонт или реставрацию жилого помещения, то для возврата потраченного нужно подать исковое заявление в суд. Если вы сможете доказать факт вложения вами денег (чеки, свидетельские показания), то суд может принять решение о возмещении вам затраченных финансовых средств.
# Консультация юриста

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