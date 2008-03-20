Не прописан - не живешь

Интернет-магазин: как не попасть впросак?

<STRONG>Решили купить с мужем стиральную машину через интернет. Знакомые утверждают, что так дешевле. Но не опасно ли это? Ведь интернет не магазин: назад товар не сдашь.</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>Торговля через интернет (или по почте) - такая же торговля, как и вся остальная. И в последнее время она становится все более популярной. Например, многие приобретают себе мобильные телефоны через интернет, различные модные вещи, которые обходятся дешевле, чем в магазинах. И при торговле через интернет действует Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей". В частности, его статья 18 - последствия продажи товара ненадлежащего качества. Естественно, вы имеете право потребовать назад свои деньги, вернуть товар и т. д., если он окажется некачественным. Однако надо проявлять осторожность. Запомните основные правила: выясните, какая именно компания торгует этим товаром, в каком городе она находится. Соблюдающий все правила продавец такие данные не скрывает, если для связи указан только адрес электронной почты - этого явно недостаточно все нужные лицензии, сертификаты должны быть отсканированы и представлены на сайте или высланы вам по вашей просьбе на электронную почту Внимательно ознакомьтесь со способами доставки, условиями гарантии, сервисного обслуживания. Где находятся сервисные центры? Лучше позвоните туда и проверьте, существуют ли они на самом деле.