Накажут ли строительную организацию, которая уничтожила клумбы жильцов?

Нина Залевская:
Мы с соседкой всегда очень бережно относились к нашему палисаднику. Каждый год обновляли его. За прошлый и этот год я купила цветов общей суммой на полмиллиона рублей. Розы были прекрасные, прекрасные незабудки, прекрасная хостея, я называю ее сентябрьское солнышко.
Так и продолжали бы цветы радовать жильцов. Вот только на первом этаже дома уже который год идет реконструкция магазина «Столичный». И в один прекрасный день своих клумб соседки не увидели. На их месте красовались горы строительного песка.
Нина Залевская:
Это клумба моей соседки тети Жени.
Пойдем, посмотрим, что случилось с моей клумбой.
Вот посмотрите: сюда были сброшены тонны песка. Но жизнь восторжествовала, и цветочки некоторые выжили, пробились сквозь этот песок.
В так называемой «ленинской комнате», что находилась на первом этаже этого дома, планируют в дополнение к универсаму сделать суши-бар. И именно от рук строителей этого объекта пострадали клумбы соседок.
Сергей Скола, заместитель директора строительной организации:
Жильцов мы, конечно же, предупреждали — в устной форме.
К сожалению, Нина Константиновна и знать не знала о предстоящем мероприятии. Знала бы, пересадила бы цветы в более безопасное для них место.
За такой подход к делу фирме-субподрядчику грозит наказание.
Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:
Для данной организации, согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за незаконное повреждение деревьев, кустарников и газонов, находящихся в населенных пунктах.
В данной ситуации строительной фирме грозит штраф от 10 до 300 базовых величин. К сожалению, женщины не смогут вернуть свои клумбы. Тем не менее, они могут компенсировать деньги, потраченные на семена. Для этого необходимо с чеком обратится в строительную организацию с требованием о возмещении денег за погибшие цветы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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