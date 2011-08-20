Накажут ли строительную организацию, которая уничтожила клумбы жильцов?

Возле дома на проспекте Независимости, 52 в Минске всегда царила красота. А все благодаря двум соседкам — тете Жене и тете Нине. Именно они высаживали и пропалывали роскошные клумбы с цветами. До той поры, пока строительная организация не уничтожила палисадник.

Нина Залевская:

Мы с соседкой всегда очень бережно относились к нашему палисаднику. Каждый год обновляли его. За прошлый и этот год я купила цветов общей суммой на полмиллиона рублей. Розы были прекрасные, прекрасные незабудки, прекрасная хостея, я называю ее сентябрьское солнышко.

Так и продолжали бы цветы радовать жильцов. Вот только на первом этаже дома уже который год идет реконструкция магазина «Столичный». И в один прекрасный день своих клумб соседки не увидели. На их месте красовались горы строительного песка.

Нина Залевская:

Это клумба моей соседки тети Жени.

Пойдем, посмотрим, что случилось с моей клумбой.

Вот посмотрите: сюда были сброшены тонны песка. Но жизнь восторжествовала, и цветочки некоторые выжили, пробились сквозь этот песок.

В так называемой «ленинской комнате», что находилась на первом этаже этого дома, планируют в дополнение к универсаму сделать суши-бар. И именно от рук строителей этого объекта пострадали клумбы соседок.

Сергей Скола, заместитель директора строительной организации:

Жильцов мы, конечно же, предупреждали — в устной форме.

К сожалению, Нина Константиновна и знать не знала о предстоящем мероприятии. Знала бы, пересадила бы цветы в более безопасное для них место.

За такой подход к делу фирме-субподрядчику грозит наказание.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Для данной организации, согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за незаконное повреждение деревьев, кустарников и газонов, находящихся в населенных пунктах.

В данной ситуации строительной фирме грозит штраф от 10 до 300 базовых величин. К сожалению, женщины не смогут вернуть свои клумбы. Тем не менее, они могут компенсировать деньги, потраченные на семена. Для этого необходимо с чеком обратится в строительную организацию с требованием о возмещении денег за погибшие цветы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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