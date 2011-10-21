На первом этаже жилого дома работники ЖЭСа пилят металл, шумят и пьют. Что делать жильцам?

Шесть лет назад столичная семья Наркевич переехала из частного дома в квартиру по улице Стравинского. Совпадение или нет, но с этого момента маленький Никита стал постоянно болеть. Потом появились серьёзные проблемы с лёгкими. Родители прилагали все усилия, но Никита всё равно болел.

Елена Наркевич, мать Никиты:

Мы не могли понять причину, потому что он не садовский, домашний, досмотренный ребёнок. И нам просто подсказали: вы пройдите, гляньте, под вами расположен ЖЭС. И возможно, что все эти испарения, запахи, которые поступают к вам в квартиру, — изоляция уже нарушена, дом старый — вы регулярно этим дышите. Ну и действительно, когда мы это увидели, мы были в шоке.

Действительно под квартирой Елены находится помещение, которое местный ЖЭС №29 использует в своих нуждах. Проводит планерки, собрания и прочее. Вот это прочее и настораживает жильцов дома.

Елена Наркевич:

К сожалению, на протяжении 6 лет, сколько я здесь проживаю, здесь проводят не только планёрки и совещания, но и различные ремонтные работы: сварка, распилка различных материалов.

Семья Щербаковых, вовсе переехала из злополучного дома, чтобы не рисковать здоровьем.

Инна Щербакова:

У нас ребёнку пять лет будет скоро. Из-за того, что он постоянно болел, мы ушли на другую квартиру.

Руководство ЖЭС утверждает, что никакие правила не нарушаются и помещение используется только для планёрок. Это, мягко говоря, ложь.

Елена Наркевич:

Есть справка о том, что было обращение в милицию. И что действительно в вышеуказанное время слесарь ЖЭСа №29 Боровиков производил распилку металлических труб.

Алексей Андреев, главный инженер:

Насчёт этого: Боровиков, слесарь-сантехник, наказан и лишен премии. Я запретил здесь какие-либо работы.

Чтобы убедиться в отсутствии строительных материалов в данных помещениях, мы попросили открыть ящики. Реакция главного инженера была неожиданно бурной.

Беспокойное хозяйство портит не только здоровье детей, но и нервы взрослых.

Елена Наркевич:

Люди ходят, хлопают дверями, они используют нецензурную лексику. И это очень хорошо слышно. Был период, когда они здесь вечерами засиживались погреться, курили в помещениях.

Почему работники не хотели открывать дверь корреспондентам? И по какой причине комната закрыта в рабочее время? Догадаться не трудно. Вот уже несколько месяцев Алексей Андреев обещает жильцам навести порядок на своём участке.

Порядок обязательно будет. Санэпидемстанция это непременно проконтролирует, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Также здесь хотелось бы контроля и со стороны вышестоящих коммунальных и административных органов.

Наталья Тарасюк, юрист:

Если квартира зарегистрирована как жилое помещение и не выведена из жилого помещения, то, соответственно, данная квартира пригодна только для проживания граждан. Уже само использование для проведения планёрок жилого помещения является незаконным.

Чтобы закон восторжествовал, жильцам дома надо писать заявления во все инстанции с просьбой прекратить деятельность сотрудников ЖЭС в данном помещении. Пусть пилят трубы и проводят планерки и прочие мероприятия другом месте. Подальше от детей.