Можно ли взыскать ответственность с фирмы, которая ликвидирована?

Минчанин Сергей Онупреенко два года назад заказал двери в квартиру. Однако фирма-изготовитель оказалось банкротом и не выполнила до конца свои обязательства.

Сергей Онупреенко:

Искали по объявлению в газете. Остановились на фирме «Сэмпра». Обещали сделать в кратчайшие сроки, изготовить прекрасные двери, которые мы выбрали на выставке.

Двери были уже изготовлены и установлены в квартире. Почти до конца.

Сергей Онупреенко:

Когда я спросил, когда будет составлен договор на двери, они сразу собрали ящики и ушли.

На руках у Петра Сергеевича осталась только смета с расчетом стоимости работ. С намерением разыскать и наказать горе-мастеров заказчик обошел все инстанции: от Администрации района до Управления внутренних дел и Министерства торговли.

Сергей Онупреенко:

Министерство торговли активно взялось за дело — вызвали его. Он подписал договор и обязался устранить все недоделки.

Последние известия из жизни фирмы заказчик узнал этим летом: учредители подали документы на ликвидацию.

Сергей Онупреенко:

Они совершенно не хотят решать этот вопрос. Можно это сделать через суд, но отсутствие договора затрудняет этот процесс.

Юрий Перевозков, юрисконсульт ОО «Правозащита»:

Отсутствие надлежаще оформленного договора в данном случае не является препятствием для рассмотрения дела на судебном заседании. В данном случае из этих документов следует, что имелись некоторые договорные отношения. От июля 2009 года есть расписка о том, что лицо обязуется устранить свои недостатки. Соответственно, в данной ситуации имеется определенная доказательная база.

Здесь главное успеть отправить претензию в адрес фирмы-изготовителя до или во время ликвидационного производства. Кстати, на официальном интернет-портале Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь перечислены компании, ликвидация которых уже завершена. Как мы выяснили, 11 мая 2010 года унитарное предприятие «Сэмпра» пополнило этот список, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Перевозков, юрисконсульт ОО «Правозащита»:

Договорные обязательства взяло на себя юридическое лицо. Если оно на сегодня ликвидировано, то потребитель, скорее всего, даже получив положительное решение по данному вопросу, получить надлежащее исполнение по нему не сможет.

Увы, раз уж сегодня организация — банкрот, взятки с нее, что говорится, гладки.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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