Можно ли встать на очередь на жилье, если мой отец пьет и жить с ним невозможно?

На электронный адрес программы «Добро пожаловаться» пришло письмо: «Я проживаю в квартире своего отца, который пьет. Условия для проживания невозможные. Имею ли я право встать на очередь, чтобы построить свое, отдельное жилье?»

Алесь Хмыль, юрист:

В данной ситуации, так как она проживает с отцом в однокомнатной квартире, не зависимо от пола проживания, кроме супругов, женщина имеет право встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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