Можно ли встать на очередь на жилье, если мой отец пьет и жить с ним невозможно?

Алесь Хмыль, юрист:
В данной ситуации, так как она проживает с отцом в однокомнатной квартире, не зависимо от пола проживания, кроме супругов, женщина имеет право встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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