Можно ли вернуть в магазин вещь, купленную со скидкой?

Минчанка Тамара вещи из «вторых рук» носить брезгует, но в целях экономии периодически что-нибудь покупает в магазинах «СТОК». Последняя покупка ее разочаровала...

Тамара Цыбулько:

Замочила на полчаса в холодной воде, как написано, постирала с детским порошком.

После стирки купленная в СТОКе майка оказалась в разноцветных подтеках. Тамара тут же отнесла вещь в магазин, где ей были не рады, однако майку все же решили оставить у себя. Чтобы выяснить причины дефекта.

Тамара Цыбулько:

Мне отказали в уплате, сказали, что я неправильно постирала.

Сотрудники магазина комментировать ситуацию не пожелали, а взглянуть на майку ни нашей съемочной группе, ни покупательнице так и не удалось. В магазине утверждали, что вещь увезли в неизвестном направлении.

Юрий Перевозков, ведущий юрисконсульт:

Не имеет значения, что товар приобретен в «стоковом» магазине. Закон о защите прав потребителей действует и в данном случае. То, что товар потребителем постиран, большого значения не имеет – он утратил свои потребительские свойства. Необходимо обратиться с заявлением к продавцу. Можно указать, что она согласна на проведение экспертизы.

Если магазин оплачивать экспертизу отказывается, что случается нередко, покупатель может провести ее и за свой счет. Потраченные деньги магазин впоследствии обязан будет возместить, однако только в том случае, если экспертиза установит производственный дефект товара.

«Уцененный товар и товар со скидкой обмену и возврату не подлежит» - подобные объявления можно встретить во многих магазинах. Однако это не более чем эффективная психологическая уловка, которая для продавцов никакой юридической силы не имеет. Даже товар, купленный со скидкой, можно вернуть.

Вмешательство корреспондента сделало свое дело – девушке вернули деньги без экспертиз и заявлений.

Тамара Цыбулько:

Больше недели я самостоятельно пыталась вернуть деньги за майку в этом магазине. Огромное спасибо этой передаче за то, что они помогли мне решить этот вопрос.

Напоминаем, что на телеканале «Столичное телевидение» работает «горячая линия». Городской 290-66-00 и мобильный 1-600-700.