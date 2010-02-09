Можно ли вернуть деньги за тесные сапоги?

Зачастую покупатели по каким-либо причинам хотят обменять приобретенный товар. С давящей на нервы и пальцы обувью Ирина попробовала обратиться к продавцу. Но получила отказ.

Ирина, покупательница:

Мне очень понравились сапоги в торговом центре «Зеркало». Но я ощутила, что левый сапог мне немного жмет. На это продавец мне сказала, что обувь разносится, так как сделана из высококачественной кожи. Совсем недолго походив в этих сапогах, я поняла, что носить их просто невозможно. Однако в торговом центре мне сказали, что деньги не вернут, поскольку сапоги поношены. Могу ли я вернуть свои деньги?

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Согласно статье 26 закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право, если товар не подошел ему по цвету, размеру, габариту, фасону, обменять его на подходящий товар в течение 14 дней со дня приобретения. Данное требование потребителя подлежит удовлетворению в том случае, если товар не был в употреблении и сохранены все его потребительские свойства.

В данное время потребитель обувь носил — пусть и незначительное время. Продавец правомерно отказал покупателю в удовлетворении требований по замене обуви, пусть она и очень сильно жмет.

Если бы покупательница походила в обуви дома и поняла, что сапоги не подходят ей по размеру, тогда она была бы вправе обменять обувь.

Кстати, уважаемые продавцы, коль вы отказываете клиенту в обмене ботинок, попробуйте сделать это грамотно — хотя бы с точки зрения русского языка. Наша съемочная группа совершенно недавно в одном из павильонов рынка Ждановичи столкнулась со следующим объявлением: «Обувь с поносом и без чека обмену не подлежит». Господа, будьте же грамотны!

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