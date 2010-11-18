Можно ли вернуть деньги за курсы, которые еще не начались, если выяснилось, что посещать их вы не сможете?

Овладеть новой профессией — легко! Краткосрочные курсы по самым различным специальностям: от парикмахера до web-дизайнера готовы предложить десятки учебных центров в Минске. Доверилась одному из них и Ульяна Илецкая.

Ульяна Илецкая:

В этом году я решила пойти на курсы бухгалтеров. В газете нашла объявление от Института бизнес-технологий и решила заключить договор.

В договоре девушка указала, что готова приступить к занятиям 21 сентября. Внеся предоплату 200 тысяч рублей, Ульяна стала ждать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ульяна Илецкая:

Было 7 октября, а мне никто так не позвонил. Я больше не могла посещать эти курсы, поэтому позвонила и попросила расторгнуть договор. Мне сказали, что это невозможно. Я могу либо отсрочить договор на 1 год либо перевестись на другие курсы.

Ульяна направила письменное заявление на расторжение договора. Ответ пришел буквально на днях — кстати, к этому времени курсы уже начались. В письме девушке разъяснили: раз уж она пропустила несколько занятий по своей вине — деньги ей не вернут.

Ульяна Илецкая:

Я не согласна с этим, так как предупредила о невозможности посещения занятий еще до начала обучения.

Сергей Федорец, заместитель председателя ОО «Защита потребителя»:

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, потребитель, как и любой другой гражданин, вправе досрочно расторгнуть договор с исполнителем. При этом он обязан возместить фактически понесенные расходы — это расходы, которые могут быть подтверждены документально.

Сюда входят расходы, которые фирма понесла еще во время организации начала обучения: покупка книг и материалов, аренда офиса и другие. Так как их документального подтверждения организаторы не предоставили, можно смело требовать возврата этой суммы.

Сергей Федорец:

В телеграмме, которую получил потребитель, было уведомление, что курсы начинаются 21 октября, то есть на месяц позже, чем предусмотрено договором. Отсюда можно констатировать нарушение законодательства о защите прав потребителей в данной части.

Теперь Ульяне мы советуем обратиться с новым заявлением в адрес института о расторжении договора в связи с нарушением срока начала обучения. Девушка может потребовать не только возврата суммы предоплаты в 200 тысяч рублей, но и неустойки в размере 1% от стоимости услуги. Кстати, месяц просрочки обойдется организаторам в 115 тысяч рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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