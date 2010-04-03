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Можно ли вернуть деньги за йогурт с вышедшим сроком годности, если он уже съеден?

03 апреля 2010 13:32
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Покупатель: «Купила в продуктовом магазине йогурт, съела его, а потом заметила, что срок его годности истёк. Можно ли вернуть деньги за йогурт?"

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В данной ситуации потребитель вправе обратиться в магазин и потребовать либо замены некачественного товара товаром надлежащего качества, либо возврата уплаченных за товар денег.

Об аналогичном случае покупки в магазине некачественных продуктов читайте ЗДЕСЬ.

Еще об одном случае продажи недоброкачественного продукта питания читайте здесь.

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