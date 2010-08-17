Можно ли вернуть авансовый платеж за товар и отказаться от покупки, если заключен договор?

Юлия Кривонос внесла авансовый платеж за пылесос, однако позже поняла, что он ей не нужен. Можно ли ей в этом случае вернуть деньги и отказаться от покупки?

Юлия Кривонос:

Мне позвонили приятные молодые люди и предложили купить пылесос. Сказали, что придут ко мне домой, пропылесосят, покажут его возможности. Когда я увидела этот пылесос, он мне, действительно, понравился. Хотя у меня дома два пылесоса, я решила его купить. Мне показали договор. Они настолько все бурно рассказывали, что я заплатила все деньги, которые у меня были — 5 млн белорусских рублей, и подписала договор. А то, что он стоит 12 млн рублей, я увидела позже. Сейчас поняла, что мне этот пылесос все-таки не нужен. Не знаю, что мне сейчас делать и к кому мне обратиться?

Наталья Карп, юрист:

Люди предъявляют претензии в отношении стоимости и порядка заключения договора. Никто не может объяснить, каким способом он заключил договор и почему он его заключил. Люди отдают деньги, которые у них есть, а по условиям заключенного договора рассчитаться они должны в течение 10 дней. По условиям заключенного договора, внесенный аванс считается штрафом, и потребитель не имеет права претендовать на возврат этих денег.

В случае, если он не платит в течение 10 дней с момента получения товара, организация имеет право обратиться в суд и взыскать с него эти деньги в принудительном порядке.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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